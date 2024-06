Il vice Theo Hernandez gioca in Serie A, colpo da 13 milioni

Il Milan può mettere le mani su un vice Theo Hernandez. Il giocatore si è messo in mostra in Serie A: ecco di chi si tratta

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. Il popolo rossonero è in attesa del grande colpo, che inevitabilmente dovrà essere un centravanti. Le attenzioni così sono poste su Joshua Zirkzee, ma in questi ultimi giorni non sono arrivate novità, con la trattativa che sta vivendo una fase di stallo, per via del costo delle commissioni. Servirà dunque continuare a trattare per riuscire a trovare un accordo tra le parti, ma più passa il tempo, più il tifoso pensa che l’affare non andrà in porto.

In questo momento la fiducia nei confronti della proprietà non è proprio ai massimi livelli, anche per via della situazione legata a Theo Hernandez. Il giocatore, con le sue dichiarazioni, ha fatto allarmare ancor di più i tifosi, nonostante Zlatan Ibrahimovic, qualche ora prima avesse blindato il francese al pari di Mike Maignan e Rafa Leao. Ora tutti chiedono i fatti e vale a dire un rinnovo di contratto, che riconosca l’importanza di Theo Hernandez all’interno del gruppo, ma non solo. Dalle parti di Casa Milan c’è dunque fiducia sul fatto che si possa andare avanti insieme: d’altronde è la volontà del club, ma anche quella del giocatore.

Milan, dalla Serie A il vice Theo Hernandez: il punto su Dorgu

Il Milan 2024/2025, salvo super offerte da 100 milioni di euro, ripartirà da Theo Hernandez titolare, che come gli è capitato negli ultimi anni ha monopolizzato la fascia, lasciando solo le briciole al suo vice. Anche quest’anno esiste il solito interrogativo: chi sarà il cambio di Theo Hernandez?

Oggi tutto lascia pensare che possa farlo il giovane Jimenez, ma attenzione al mercato e alla possibilità di mettere le mani su Dorgu. Il talento del Lecce è da tempo nel mirino del Diavolo, ma il calciatore come rivelato da Pantaleo Corvino a TvPlay, piace anche ad altri: “Dorgu è sicuramente appetibile sul mercato, abbiamo fatto scoprire al calcio italiano tanti giocatori di alto livello. Falcone, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Gendrey, Ramadani, ma a questi vanno aggiunti anche altri. Giocatori come Dorgu, che è già molto richiesto, hanno un potenziale che ancora chi guarda dal di fuori non ha potuto apprezzare appieno, sono figli di questa linea di pensiero, cioè di coltivare le potenzialità in casa e cercarle su mercati alternativi. Dorgu è passato da terzino a esterno alto, ha avuto la capacità di sostituire bene Banda che si è infortunato”.