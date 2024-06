Inter tradita, Sanchez firma in Serie A

Alexis Sanchez non ha disputato una grandissima stagione con l’Inter, nonostante lo Scudetto: adesso potrebbe firmare per un’altra squadra di Serie A

La seconda esperienza nerazzurra del cileno non è andata come la prima e per questo Marotta e Ausilio stanno pensando di lasciarlo andare in vista della prossima stagione. C’è però un possibile tradimento in atto.

La stagione dell’Inter è stata trionfale in Italia, con la conquista dello Scudetto della seconda stella, un vanto particolare da festeggiare con i propri tifosi. La corsa a questo traguardo era condivisa con il Milan, appaiato a quota 19 fino all’anno scorso e Simone Inzaghi è riuscito a regalare una supremazia cittadina almeno in questa statistica, facendo impazzire tutti. In Europa, rispetto alla finale di Champions League del 2023 qualcosa è andato storto, con l’eliminazione agli ottavi di finale, per mano dell’Atletico Madrid di Simeone. La profondità della rosa in alcuni ruoli ha tradito i nerazzurri, che si sono trovati soprattutto in attacco ad avere pochi ricambi.

Arnautovic ha messo lo zampino proprio in Champions ma non è bastato. Ancor meno ha fatto Alexis Sanchez che ha chiuso la stagione con 33 presenze e soli 4 gol (più 5 assist). Rispetto alla prima esperienza vissuta con Antonio Conte, di certo questa volta il cileno non è andato alla grande. Il passaggio all’Olympique Marsiglia era stato positivo, con numeri in doppia cifra e grande continuità. Evidentemente, però, gli anni passano per tutti e questa stagione sta lì a dimostrarlo.

Alexis Sanchez, il futuro è ancora in Serie A: Bologna e Monza su di lui

Il contratto di Sanchez scadrà il 30 giugno e l’Inter sta pianificando un futuro diverso per il proprio attacco. Marotta e Ausilio vogliono regalare a Simone Inzaghi Gudmundsson, che sarebbe il profilo giusto per ricoprire il ruolo di vice Lautaro Martinez. Per il cileno invece si potrebbe aprire una nuova chance in Serie A, con due squadre che stanno bussando alla sua porta.

La prima opzione sul tavolo dell’ex Udinese e Barcellona è il Bologna, alla ricerca di profili di esperienza per la Champions League. Sanchez sarebbe una pedina importante nel tridente di Vincenzo Italiano e potrebbe comunque disputare ancora la massima competizione europea. Meno ambizioso forse il contesto di Monza, ma Galliani vorrebbe concedere a Nesta un piccolo lusso per la sua prima linea. Il classe ’88 resterebbe vicino Milano e si manterrebbe comunque in un buon club di Serie A. Insomma le alternative non mancano per vederlo ancora in Italia.