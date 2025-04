Gelo Leao, l’annuncio mette in ansia i tifosi del Milan

Il futuro del portoghese in maglia rossonera è incerto: tante prestazioni altalenanti e critiche in questi mesi.

Rafael Leao è un calciatore spesso al centro di discussioni, non è un segreto. È uno abbastanza divisivo: tanti lo apprezzano e tanti no. La sua stagione 2024/2025 è stata caratterizzata da alti e bassi, come per tutta la squadra.

Il numero 10 rossonero ha totalizzato 10 gol e 9 assist nelle 42 presenze stagionali tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Può finire la quarta annata consecutiva in doppia cifra tra reti e assist: quanti al mondo possono dire lo stesso?

Ovviamente, è giusto esigere da lui qualcosa in più soprattutto in termini di atteggiamento in campo, dato che più volte non ha convinto sotto questo aspetto. Al sesto anno a Milano, era normale attendersi una crescita che scacciasse definitivamente una delle critiche più note al portoghese.

Milan, la situazione di Leao: conferma o cessione?

Leao è legato al Milan da un contratto fino a giugno 2028 che prevede uno stipendio netto annuo da circa 5 milioni di euro più bonus e una clausola di risoluzione di circa 175 milioni di euro. Non mancano rumors su un suo eventuale trasferimento nel prossimo calciomercato estivo, però oggi non c’è ancora nulla di concreto.

Certamente Rafa piace ad alcune delle società importanti d’Europa, ma non risultano esserci proposte sul tavolo. Vedremo se arriveranno al termine della stagione e cosa deciderà di fare, nel caso, il Milan. Impensabile poter incassare la cifra prevista dalla clausola di risoluzione, ma l’ex di Sporting CP e Lille è comunque un calciatore di grande valore.

Il giornalista Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio ha espresso un pensiero che sta facendo discutere: “”Leao, Theo, Maignan e Tomori sono stati grandi con la gestione precedente e forse sono sgraditi alla società attuale“. A suo avviso, chi oggi dirige il Milan non gradisce né Rafa né altri tre suoi compagni che sono arrivati a Milanello quando l’area sportiva era guidata dalla coppia Maldini-Massara.

Qualcuno di loro potrebbe essere venduto nel prossimo calciomercato estivo. La cessione di Fikayo Tomori appare abbastanza certa: già a gennaio il club rossonero voleva venderlo. Senza rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026, anche Theo Hernandez e Mike Maignan saranno destinati alla vendita.