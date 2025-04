Milan, in arrivo 14 milioni: la decisione è presa

Il club rossonero incasserà una discreta cifra dalla vendita di uno dei suoi calciatori: la scelta appare fatta.

A fine stagione ci saranno tante decisioni da prendere e tra queste ci sono quelle inerenti il riscatto dei giocatori in prestito. Il Milan ha l’opzione per due dei quattro che sono arrivati a titolo temporaneo, Kyle Walker e Riccardo Sottil. Formula “secca” invece per gli arrivi di Joao Felix e Tammy Abraham, con il primo sicuro di fare ritorno al Chelsea dopo diverse prestazioni deludenti.

In otto hanno lasciato Milanello in prestito con diritto di riscatto e la società rossonera spera che qualcuno venga acquistato a titolo definitivo. C’è la possibilità di incassare un discreto gruzzoletto dalle cessioni di alcuni calciatori. Alcuni riscatti vengono dati per certi o comunque molto probabili, altri sono in dubbio oppure difficili. Ad esempio, oggi appare impensabile che il Napoli investa 23,5 milioni di euro per riscattare Noah Okafor.

Calciomercato Milan, riscatto deciso: le ultime notizie

Uno di quelli che sembrano sicuri di essere riscattati è Pierre Kalulu, trasferitosi alla Juventus durante l’ultima finestra estiva del calciomercato. Un’operazione che aveva fatto storcere il naso a diversi tifosi del Milan, contrari a cedere il difensore francese a una squadra rivale.

L’ex Lione ha totalizzato 33 presenze (29 da titolare) e un gol in questa stagione con la maglia bianconera. Il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha parlato del suo futuro in un intervento sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano: “La Juventus è assolutamente convinta e decisa di pagare i 14 milioni di euro del diritto di riscatto più 3 di bonus per tenere Kalulu a Torino. Lo vuole assolutamente tenere e a giugno pagherà al Milan quei 14 milioni“.

Non sembrano esserci dubbi, al momento, sulla permanenza di Pierre alla Juve. In caso di cessione definitiva, il club rossonero registrerebbe a bilancio una plusvalenza di circa 13,64 milioni. Al 30 giugno 2024 il costo storico del cartellino era sceso a 543 mila euro. Da ricordare che il Milan ha incassato anche 3,3 milioni per il prestito oneroso, coprendo ben oltre la quota di ammortamento 2024/25 (pari a 181 mila euro). E i bianconeri hanno pagato per intero lo stipendio (2,5 milioni netti).

Kalulu aveva riflettuto un po’ prima di trasferirsi a Torino, attirando anche qualche critica da parte di alcuni tifosi juventini per la sua indecisione. Poi ha detto sì e si è trovato abbastanza bene nella nuova realtà. Salvo colpi di scena, continuerà a vestire la maglia bianconera anche nella prossima stagione.