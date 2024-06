Saelemaekers alla Juve con lo scambio, affare clamoroso

Alexis Saelemaekers è finito nel mirino della Juventus. Può risultare una pedina di scambio importante: l’affare che fa comodo a tutti

Gli esuberi non per forza rappresentano un problema. Delle volte, come può accadere per Alexis Saelemakers, rappresentano delle occasioni, delle opportunità di calciomercato che possono essere colte. La scelta del Bologna di non riscattare il belga ha davvero sorpreso tutti: il giocatore è stato uno dei protagonisti della cavalcata dei rossoblu in Serie A.

Una cavalcata che ha portato gli uomini di Thiago Motta a conquistare una storica qualificazione in Champions League. L’ex Anderlecht col tempo ha conquistato la fiducia dell’ex centrocampista, diventandone una pedina chiave, un insostituibile. La separazione tra l’italiano-brasiliano e il Bologna ha chiaramente cambiato tutto. Vincenzo Italiano, infatti, ha deciso di puntare su altri profili, scaricando, di fatto, Alexis Saelemaekers.

Dal primo luglio, dunque, l’esterno d’attacco farà ritorno al Milan. Ma il suo approdo in rossonero sarà solamente momentaneo: il giocatore, infatti, non rientra nei piani del club che la scorsa estate ha deciso di puntare su Samu Chukwueze e Christian Pulisic. Saranno chiaramente ancora il nigeriano e soprattutto l’americano i punti di riferimento sulla destra anche per Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan, Saelemaekers da Thiago Motta: scambio con l’attaccante

Il Milan si augurava che Saelemaekers venisse riscattato dal Bologna. Il prezzo era fissato sui 10 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa, ma adesso non sarà difficile piazzarlo anche per qualcosa di più. La stagione del belga, d’altronde, come detto, è stata più che positiva e le richieste non mancano. Piace in Premier League, ma soprattutto in Serie A. Ha chiesto informazioni il Torino e la Fiorentina, ma la pista che potrebbe clamorosamente scaldarsi è quella legata alla Juventus.

Thiago Motta vorrebbe continuare ad allenarlo a Torino e per Giuntoli è sicuramente più semplice accontentarlo con Saelemaekers anziché che con Calafiori e Zirkzee. Attenzione, dunque, a questa ipotesi, soprattutto se le parti decidessero di intavolare una trattativa attraverso uno scambio. I bianconeri di giocatori in esubero ne ha diversi e uno potrebbe fare a caso del Milan, più di altri.

Stiamo parlando di Moise Kean, che ha una valutazione simile e ha voglia di rilanciarsi altrove, dopo una stagione complicata.Il suo stipendio, però, è alto, 4 milioni di euro a stagioni sono troppi per quello che ha mostrato. Servirebbe un netto taglio. Al Milan potrebbe trovare l’ambiente giusto e potrebbe rappresentare la prima alternativa al centravanti titolare. In rossonero, inoltre, avrebbe l’appoggio dell’amico Rafa Leao e non è certo un dettaglio da poco