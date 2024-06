Tutto fatto, manca solo l’ufficialità: primo colpo Milan

Il club rossonero ha definito il primo acquisto per la nuova stagione: a breve ci sarà l’annuncio dell’operazione.

Dopo il discorso di Zlatan Ibrahimovic, i tifosi del Milan sono in attesa di fatti che confermino la volontà di tornare a vincere. La seconda stella conquistata dall’Inter ha fatto male ed è attesa una reazione da parte della società rossonera, che ha buon margine di investimento per rinforzare la squadra nella sessione estiva del calciomercato.

Il club dovrà prendere alcuni titolari e delle riserve valide per avere un organico completo e in grado di disputare una stagione di alto livello. Senza dimenticare, che ci sarà anche una Under 23 da allestire per affrontare il campionato di Serie C, un progetto importante per far crescere i giovani calciatori che escono dalla Primavera. Il settore giovanile è fondamentale per la dirigenza, che in questi anni sta investendo e continuerà a farlo.

Milan, acquisto definito: atteso l’annuncio

A proposito di giovani, recentemente il Milan ha fatto firmare a Francesco Camarda il suo primo contratto da professionista: scadenza giugno 2027, visto che per regolamento un minorenne può siglare solo un accordo triennale. Ma non è l’unico affare importante definito.

Infatti, la società rossonera ha chiuso anche per il riscatto del cartellino di Alex Jimenez dal Real Madrid. Investimento da 5 milioni di euro per il 19enne terzino spagnolo, arrivato la scorsa estate in prestito con opzione di acquisto. Il suo rendimento è stato positivo e gli ha permesso anche di collezionare qualche presenza (5) con la Prima Squadra. Contratto di quattro stagioni. Sarà aggregato al gruppo di Paulo Fonseca per la preparazione e le amichevoli estive, poi si valuterà se utilizzarlo nell’Under 23 nel caso in cui non venisse giudicato pronto e non dovesse trovare spazio.

Comunque il Milan crede in questo ragazzo, sul quale però pende anche il diritto di riacquisto che il Real Madrid potrà esercitare per riportarlo in Spagna. La recompra dovrebbe valere circa 10 milioni, un prezzo abbastanza basso da pagare se Jimenez dovesse fare particolarmente bene in maglia rossonera nella prossima stagione. Il Diavolo rischia di valorizzare un giovane talento ai blancos in cambio di alcuni milioni di plusvalenza futura. Vedremo come andranno le cose.

Intanto, sarà interessante capire che tipo di rendimento avrà il terzino alla sua seconda annata in Italia. Giocherà a un livello più alto del campionato Primavera e avrà tanto da dimostrare. Ha già fatto intravedere di essere in possesso di un buon potenziale, però la nuova stagione sarà un banco di prova più importante.