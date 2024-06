Addio rinviato, così cambia tutto: decide Fonseca

Paulo Fonseca lo valuterà e capirà se tenerlo o decidere di mandarlo via ancora una volta. Il punto della situazione sul calciatore e non solo

Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, ma il Milan è una delle poche squadre che ha già messo a segno un’importante operazione, in uscita. Il futuro di Charles De Ketelaere è stato, infatti, scritto e non è diventato un tormentone come qualcuno temeva.

Nonostante la volontà di abbassare il prezzo, l’Atalanta – come vi abbiamo sempre raccontato su MilanLive.it – ha riscattato il belga alle condizioni pattuite l’estate scorsa. Un affare che ha portato nelle casse una somma complessiva di 27 milioni di euro, 3 per il prestito, 24 per il riscatto, tra parte fissa e bonus maturati. Charles De Ketelaere era chiaramente visto come un esubero e dalla sua partenza il Milan metterà a bilancio una piccola plusvalenza.

Il capitolo legato al giocatore si chiude dunque senza grossi problemi dal punto di vista economico. Lo stesso accadrà sicuramente con Alexis Saelemaekers, che contrariamente a quanto si pensasse non è stato riscattato dal Bologna. Il cambio di panchina ha di fatto rovesciato le carte in tavola, ora per il belga si attende l’offerta giusta. Nel suo futuro può esserci la Premier League, ma soprattutto la Serie A. Piace alla Juve, con Thiago Motta che spinge per riabbracciarlo. Il Milan vuole incassare una cifra di poco superiore ai dieci milioni di euro e non dovrebbe essere complicato ottenerla.

Milan, novità Origi e problema esuberi: il punto

La situazione è ben diversa se si fa riferimento ad altri calciatori, che non hanno certo brillato nelle loro ultime esperienze. Stiamo chiaramente parlando di Fode Ballo-Toure e Divock Origi, entrambi di ritorno dalla Premier League. Per il terzino, reduce da una stagione alquanto negativa al Fulham, una permanenza è impossibile.

Si capirà se ci sono possibilità di un rientro in Ligue 1 o se si dovranno battere altre piste, un po’ più esotiche. La Turchia o l’Arabia Saudita, ad esempio, sono delle ipotesi da tenere in considerazione. Discorso simile per l’attaccante belga, che ha fallito in Inghilterra. Adesso la pista più percorribile lo porterebbe negli Stati Uniti, ma attenzione anche alla Arabia Saudita e al campionato turco. Tra i corridoi del calciomercato milanese, però, sta emergendo anche un’altra ipotesi, quella di una permanenza in rossonero. Paulo Fonseca potrebbe, infatti, testarlo nei primi giorni di Milanello e decidere, dunque, solo successivamente se tenerlo, dandogli una nuova possibilità o se mandarlo via, a questo punto definitivamente.