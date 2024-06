Alcaraz davanti a Sinner, l’annuncio scatena la rabbia dei tifosi

Alcaraz vola e Sinner arranca: l’annuncio inaspettato è arrivato come un fulmine a ciel sereno, che delusione.

Lo ha ammesso perfino Roger Federer, per cui non c’è più alcun dubbio: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono proprio come lui e Rafael Nadal. La loro rivalità ha rispecchiato fin dall’inizio, in effetti, quella che per anni ha animato il circuito maggiore e regalato al popolo del tennis emozioni indescrivibili ed indimenticabili. E in questa nuova era sembra quasi di rivedere, dunque, un pezzettino di quel passato glorioso fatto di grandi sfide all’insegna dell’amicizia e dello spettacolo.

Se è conclamato, a questo punto, che l’italiano e l’iberico siano i due protagonisti principali del tennis contemporaneo, non è in alcun modo possibile stabilire chi dei due sia il più forte. Il fenomeno di Murcia, statisticamente parlando, è avanti, ma solo perché è esploso ancor prima del suo rivale di Sesto Pusteria. Ha vinto tre Slam, mentre Sinner “solamente” uno, eppure sono in tanti a pensare che non ci vorrà molto perché Jannik eguagli il suo “alter ego” iberico. C’è chi ritiene, tuttavia, che i due campionissimi europei non siano poi così simili ed affini come si dice. Quel qualcuno risponde al nome di Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, che a lungo ha parlato dei due giovani tennisti in un’intervista rilasciata a Mowmag. Fino a confessare, addirittura, di avere una piccola predilezione per uno dei due.

Sinner stroncato: gongola Alcaraz

Pur ammettendo di non essere espertissimo di tennis, Zazzaroni è convinto che uno, fra Jannik e Carlitos, abbia una marcia in più rispetto all’altro. Si riferisce ad Alcaraz e lo fa in maniera oggettiva, senza mettere davanti la sua nazionalità e l’ovvia simpatia che pure potrebbe nutrire per un suo connazionale.

“Durante la semifinale ci ho pensato più volte – ha detto, riferendosi al penultimo atto del recente Roland Garros – sul piano del talento naturale Alcaraz ha qualcosa in più rispetto a Sinner. Jannik ha comunque un gran talento e negli ultimi anni ha sviluppato un tennis piuttosto personale che può creare difficoltà a chiunque, Alcaraz compreso. Lui è un fuoriclasse ma credo che per quel che riguarda il talento e i colpi Alcaraz ha qualcosa in più”.

Ha spezzato una lancia in favore dell’altoatesino, invece, relativamente al modo in cui gestisce la popolarità e il rapporto con i tifosi: “È un tennista diverso rispetto a uno o due anni fa da questo punto di vista, potremmo dire che è un’altra persona – ha osservato – Ha una comunicazione semplice e allo stesso tempo molto efficace“. Magra consolazione, presumiamo, per un tennista che ambisce a fare man bassa di trofei e non a “comunicare” e basta…