Blitz decisivo e concorrenza bruciata: affare Berardi in Serie A

Dopo la retrocessione a sorpresa del Sassuolo in Serie B, sul futuro di Domenico Berardi continuano a circolare diverse indiscrezioni di mercato.

Da venerdì scorso, infatti, la luce dei riflettori del mondo del calcio è tutta rivolta all’Europeo che si sta disputando in Germania, ma i club della nostra Serie A non stanno di certo a guardare. Questi, di fatto, sono i primi giorni di una campagna acquisti estiva che promette di portare con sé tantissime novità, considerando anche le scelte di quasi tutte le big di cambiare la propria guida tecnica.

Al netto di Inter e Roma, anche se a quest’ultima ha deciso di cambiare José Mourinho con Daniele De Rossi, tutte le squadre top della Serie A avranno un nuovo allenatore nella prossima stagione. Questi cambiamenti sulle panchine italiane, di fatto, porteranno con loro tante novità anche nel calciomercato dei giocatori. Uno di questi sarà sicuramente Domenico Berardi del Sassuolo, sul quale si è parlato nei giorni scorsi anche di un possibile interessamento da parte del Milan di Paulo Fonseca.

Considerando la retrocessione nel campionato di Serie B del club neroverde, di fatto, l’attaccante esterno giocherà l’anno prossimo per un altro club. Domenico Berardi, infatti, è sicuramente tra i nomi più ricercati in sede di calciomercato. La squadra a cui è stato più volte accostato è stata ovviamente la Juventus, ma nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti un’altra big del campionato italiano di Serie A.

Berardi lascia il Sassuolo, futuro in una big italiana

La squadra in questione, almeno come riportato da varie indiscrezioni di calciomercato, sarebbe la Roma. Il team di Daniele De Rossi ha bisogno di giocatori offensivi esterni, vedi anche l’interessamento per Federico Chiesa della Juve, e Domenico Berardi potrebbe rappresentare un’occasione di mercato da dover sfruttare.

C’è da dire che in pole position per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore italiano resta comunque la ‘Vecchia Signora’. Nel corso di tutti questi anni, infatti, più volte si stava per celebrare il matrimonio tra la Juve e Domenico Berardi, ma per vari motivi questo trasferimento non si è mai concretizzato.

Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sull’attaccante esterno. Anche se sia la Roma che la Juventus, considerando che questa volta è sicuro il fatto che Domenico Berardi lasci il Sassuolo, sanno che questa è una trattativa che si può chiudere anche tra un po’.