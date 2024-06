Contrordine Milan, il bomber se ne va subito: affare in Serie A

Milan protagonista delle indiscrezioni di mercato. In attesa del nuovo attaccante, i rossoneri devono piazzare qualche possibile esubero

Non c’è estate di mercato senza un tormentone per il Milan. Quest’anno è il turno di Joshua Zirkzee. Sembrava ben avviata la trattativa per portare l’attaccante olandese in rossonero con il Milan intenzionato a pagare la clausola di 40 milioni per liberarlo dal Bologna. Poi lo stallo.

In ballo ci sono i 15 milioni di commissione che il Milan non vuole pagare all’agente di Zirkzee, quel Kia Joorabchian che torna di nuovo protagonista in un affare di mercato che coinvolge i rossoneri a dodici anni di distanza dalla trattativa che coinvolse Carlos Tevez.

Nonostante le difficoltà, Zirkzee resta la priorità assoluta per il Milan in attacco. Gli altri obiettivi, Dovbyk su tutti, sono in standby in attesa di capire se Joorabchian abbasserà le sue pretese. Attacco rossonero che accoglierà anche alcuni calciatori di ritorno dai rispettivi prestiti e, per i quali, il club cercherà una nuova sistemazione. Una decisione che dipenderà anche dalle scelte di Fonseca che, verosimilmente, potrebbe allenarne alcuni nelle fasi iniziali del ritiro precampionato.

Milan, nuovo addio per il bomber: resterà in Serie A

Alexis Saelemakers, Daniel Maldini, Divock Origi, Marko Lazetic e Lorenzo Colombo sono i quattro attaccanti che torneranno al Milan. Se si escludono Saelemakers e Maldini, per gli altri tre, l’ultima stagione è stata tutt’altro che soddisfacente.

Protagonista della salvezza ottenuta con il Lecce nel campionato 2022-23, Colombo non ha trovato spazio e continuità nel Monza di Palladino. Dopo una buona prima parte di stagione con tre gol all’attivo, nel 2024, Colombo è finito spesso in panchina con due sole partite da titolare da Gennaio. Un solo gol per lui, proprio contro il Milan, nel 4-2 a favore dei brianzoli dello scorso 18 febbraio.

Vedremo quale sarà la scelta del Milan. Colombo, infatti, continua ad avere mercato in Serie A. In particolare ci sarebbe il Cagliari sulle sue tracce. I sardi, in attesa di annunciare il nuovo allenatore Davide Nicola, stanno già sondando i possibili rinforzi.

Uno di questi potrebbe essere proprio Colombo che andrebbe a sostituire Andrea Petagna, il quale tornerà al Monza dopo il mancato riscatto da parte dei rossoblu. Per caratteristiche tecniche, Colombo rappresenta l’alternativa ideale all’ex rossonero con il Cagliari che punta a un altro prestito. I sardi, intanto, sempre in attacco, sono vicini all’acquisto dell’esterno belga Jari Vandeputte, reduce da un’ottima stagione con il Catanzaro in Serie B con 9 gol e 14 assist in 39 presenze tra regular season e playoff.