Galliani pesca in casa Milan: che colpo per il Monza

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, è pronto a pescare nel Milan per rinforzare la sua rosa

Un amore, quello tra il Milan ed Adriano Galliani, che non è mai svanito. Anche perché 31 anni non si possono dimenticare da un momento all’altro. Un rapporto che, dal punto di vista lavorativo, potrebbe ancora continuare. Soprattutto in questa sessione di calciomercato estiva sempre più alle porte. L’obiettivo è quello di disputare una grande stagione con una rosa all’altezza.

Il primo colpo è stato ufficializzato pochi giorni fa con l’arrivo, in panchina, di un altro ex rossonero come Alessandro Nesta. Il campione del mondo è stato scelto come sostituto di Raffaele Palladino (passato alla Fiorentina). Dal punto di vista della squadra, invece, l’amministratore delegato è pronto a bussare alla porta del ‘Diavolo’ per chiedere il prestito di un calciatore.

Si tratta di un giovane dal futuro roseo che, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto “presente”, Stiamo parlando di Davide Bartesaghi, punto di riferimento della Primavera rossonera e, come citato in precedenza, un ottimo prospetto pronto a disputare una grande stagione.

Galliani cerca “aiuto” dal Milan: pronto a chiedere il difensore in prestito

Nel corso dell’ultima stagione appena conclusa il 18enne è stato impiegato in ben 8 occasioni (tra campionato, Champions League e Coppa Italia) dall’ex tecnico Stefano Pioli senza mai trovare né il gol e nemmeno assist. Ha preso parte anche alla tournée australiana, in quella occasione allenata dal collaboratore tecnico Daniele Bonera. Davide Bartesaghi è un forte terzino sinistro, instancabile motorino sulla fascia, ed è stato schierato sempre titolare dall’ex manager Ignazio Abate.

Il Milan sarebbe disposto anche a cederlo, ma solamente in prestito visto che crede moltissimo in lui. Una opzione che piace moltissimo al Monza. I brianzoli sono nettamente in vantaggio, rispetto alle altre squadre (in particolar modo le neopromosse) per assicurarsi le prestazioni temporanee del calciatore. Anche se la partenza potrebbe anche non essere così scontata.

Ed il motivo è fin troppo intuibile: il nuovo allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca, lo valuterà quasi sicuramente nel prossimo ritiro estivo. Nel caso in cui dovesse impressionare il portoghese allora il trasferimento in prestito potrebbe anche non concretizzarsi per il nativo di Erba. Galliani, intanto, spera di poterlo accogliere a braccia aperte e regalare il primo colpo di mercato dei biancorossi al suo nuovo tecnico.