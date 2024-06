Kjaer non lascia la Serie A: nuova maglia in Italia

Non c’è più spazio al Milan per Simon Kjaer, esperto difensore danese pronto ad una nuova avventura in Serie A.

In questi giorni dove stanno andando in scena gli Europei di calcio, il pensiero è andato anche verso Simon Kjaer. Difensore del Milan, prossimo a lasciare il club, che durante l’ultima manifestazione continentale fu fondamentale per salvare la vita all’amico e compagno di nazionale Christian Eriksen. Se l’ex Inter è tornato in goal dopo oltre mille giorni da quel tragico evento, il merito è anche del centrale rossonero.

I tifosi sono felici di sapere che i due sono tornati a vestire la maglia della Danimarca, la speranza per loro è ora quella di replicare, se non addirittura migliorare, la semifinale raggiunta nel 2021. Tra un match e l’altro Kjaer, insieme al suo procuratore, hanno già iniziato a parlare di futuro.

Addio al Milan ma permanenza in Serie A in vista per il danese classe 1989 che sembra aver fatto il suo tempo in quel di Milanello. L’Italia è tuttavia diventata una seconda casa per lui che non pare però essere troppo intenzionato ad andare lontano. Nei prossimi giorni potrebbe partire l’assalto nei suoi confronti.

Calciomercato Milan, Kjaer lascia il club: affare a costo zero

Niente rinnovo contrattuale per l’esperto difensore scandinavo che ha firmato il suo ultimo prolungamento nel 2021. A distanza di 3 anni dalla firma l’addio sembra ora inevitabile: sulle tracce del calciatore ci sono almeno tre club di Serie A, dei quali è anche riuscito a strappare un pass per la prossima Champions League. Giocare ancora nell’Europa che conta sarebbe un sogno per lui e potrebbe farlo con il Bologna.

Gli emiliani perderanno inevitabilmente dei pezzi durante il prossimo calciomercato e cercano rinforzi a buon prezzo e magari anche con una certa esperienza. Ecco perciò che quello di Kjaer è diventato uno dei profili maggiormente attenzionati dalla società rossoblù che dovrà però guardarsi dalla concorrenza. Il club recentemente finito nella mani di mister Vincenzo Italiano non è infatti l’unico pronto a chiudere l’affare a costo zero.

Oltre ai felsinei, rivelano diverse fonti, sulle tracce del danese ci sarebbero anche la Fiorentina e il Torino. Due squadre a caccia del rilancio che, a differenza del Bologna, non solo non faranno la Champions League ma il prossimo anno rimarranno addirittura fuori dalle competizioni europee. Kjaer sa di non poterle giocare tutte, come è successo quest’anno, ma sarebbe felice di togliersi ancora qualche bella soddisfazione a livello continentale.