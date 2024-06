Milan, nessuna alternativa: c’è solo Zirkzee

Joshua Zirkzee continua a tenere in ansia i tifosi del Milan. L’attaccante è ancora in cima alla lista dei desideri e nn si valutano piani B

Non sono giorni facili per il tifoso del Milan, che sta aspettando con ansia l’annuncio del primo colpo. Fino a qualche giorno fa c’era la speranza concreta che Joshua Zirkzee potesse essere il grande affare ad andare in porto in breve tempo. Tutto d’altronde era apparecchiato e si respirava un’aria più che positiva.

Il Milan aveva (vale tuttora chiaramente) trovato l’accordo con il giocatore a 4,5 milioni di euro netti a stagione ed era pronto a versare nelle casse del Bologna i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Il traguardo era lì ad un passo, con le commissioni come unico ostacolo, ma i 15 milioni richiesti dall’entourage sono rimasti un problema.

Il Milan ad oggi non appare intenzionato ad accontentare Kia e si stanno cercando strade diverse, come può essere quella dell’acquisto del fratello di Joshua Zirkzee, classe 2005 in forza al Bayer Leverkusen. In questi giorni, però, il tifoso rossonero ha iniziato a perdere la fiducia ed è sempre più convinto che l’affare sia destinato a saltare. Il tempo, d’altronde, non gioca a favore del Milan, con Manchester United e Juventus che potrebbero affondare il colpo. I rossoneri rischiano di dilapidare tutto il vantaggio accumulato, ma è pur vero che prima del 1 luglio non si può pagare i soldi della clausola. Fra qualche giorno dunque sapremo la verità e se il Milan dovrà davvero affidarsi ad un piano B.

Milan, nessun piano B: all-in su Zirkzee

Ad oggi, però, appare evidente che il club rossonero non lo stia prendendo in considerazione per davvero. Basta ricordare i nomi che si stanno facendo, come possono essere quelli di Dovbyk o Demerovic per rendersi conto che una vera alternativa a Joshua Zirkzee al momento non c’è.

Ricordiamo che il Milan sta lavorando sull’olandese ormai da novembre ed è difficile immaginare che il club non conoscesse le modalità di acquisto. Un eventuale mancato arrivo di Joshua Zirkzee sarebbe un boccone troppo amaro da digerire per la tifoseria rossonera. I nomi fatti non potrebbero chiaramente riempire il vuoto che lascerà Giroud. Altri nomi? Guirassy è destinato a sparire dai radar, essendo sempre più vicino al Borussia Dortmund. Attenzione così a Jonathan David, anche se è un profilo completamente diverso da Zirkzee, e soprattutto a Gimenez. I costi dell’attaccante del Feyenoord non sono però così diversi da quelli dell’olandese e forse anche per questo è facile pensare che ad oggi il Milan non ha davvero alternative a Zirkzee.