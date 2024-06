Roma o Juve? No, il Milan: scelta a sorpresa

Le ultime sul possibile colpo del Milan. Un’idea che torna di moda e che spiazza davvero tutti: la Serie A e l’Italia lo aspettano

Tanti nomi, tanta confusione. Il calciomercato del Milan sta vivendo una situazione di stallo, ma le idee continuano ad essere alquanto chiare. Il riferimento è ovviamente alla situazione legata a Joshua Zirkzee per il quale il Diavolo non ha ancora trovato un accordo.

I rossoneri hanno il sì del giocatore a 4,5 milioni di euro netti a stagione e sono pronti a versare nelle casse del Bologna i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, ma manca l’accordo sulle commissioni. Il momento di impasse ha portato altre squadre a provare ad avvicinare all’olandese. La Juve ha così chiesto informazioni, ma al momento non è pronta per affondare il colpo: le prioritĂ sono altre e prima bisogna cedere un pezzo pregiato.

Attenzione così alla pista inglese: Kia d’altronde ha ottimi rapporti con i club della Premier League e Manchester United e Arsenal stanno valutando da tempo l’acquisto di Zirkzee. In queste ultime sono stati i Red Devils a chiedere informazioni e ad avvicinarsi all’entourage del giocatore. Il Milan, dunque, deve fare in fretta se vuole davvero mettere le mani sul Joshua Zirkzee.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Morata

Ad oggi l’attaccante del Bologna appare essere l’unico vero obiettivo per l’attacco e i vari profili, di cui si sta parlando come possibili alternative non convincono in pieno. L’ultima porterebbe a Demirovic, che per talento e caratteristiche non è certamente minimante paragonabile a Zirkzee. E’ evidente che il Milan stia considerando anche altri nomi per il reparto offensivo, come è giusto che sia. Il profilo di Gimenez continua ad essere tra i preferiti come alternativa, ma attenzione ad altre opportunitĂ .

Ieri Sky ha parlato del possibile affare Depay a zero, ma non è l’unico profilo esperto che piace al Milan. I rossoneri lo scorso hanno sondato Alvaro Morata. Il nome dello spagnolo è tornato di moda in questi giorni ed è stato accostato a Juventus, Inter e Roma. Il centravanti titolare della Spagna, che stasera affronterĂ l’Italia agli Europei 2024, può essere il profilo giusto per un Milan che è alla ricerca di gol e di esperienza. La pista che porta ad Alvaro Morata, che può lasciare l‘Atletico Madrid per una quindicina di milioni di euro, va dunque seguita con attenzione. Può davvero accendersi dopo l’Europeo soprattutto se il Diavolo non sarĂ riuscito a mettere le mani su Zirkzee