Tifosi spiazzati, il Milan ha cambiato obiettivo: svolta in attacco

Il club rossonero guarda a delle alternative rispetto a quelle che sono le primissime scelte per il mercato estivo: sono è spuntato un nome totalmente inedito.

Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani non vogliono deludere i tifosi. L’obiettivo è allestire un Milan capace di lottare per vincere e tra gli obiettivi c’è l’acquisto di un grande attaccante titolare.

Non è un segreto l’interesse per Joshua Zirkzee, oggetto di una trattativa che va avanti da un po’ di settimane. La dirigenza rossonera è pronta a pagare la clausola di risoluzione da 40 milioni di euro attivabile dal 1° luglio e anche sul contratto non sembrano esserci problemi. Invece, vengono segnalate complicazioni per quanto concerne il discorso commissioni. I contatti con l’agente Kia Joorabchian vanno avanti per cercare di raggiungere un accordo totale.

Intanto, il Diavolo valuta anche delle alternative al numero 9 del Bologna. Si è parlato spesso di Artem Dovbyk, bomber del Girona e capocannoniere dell’ultima Liga: anche nel suo caso, clausola da 40 milioni. Ma nelle ultime ore è spuntato un altro nome estero: Ermedin Demirovic.

L’attaccante dalla Bundesliga: chi è Demirovic, l’ultima idea del Milan

Demirovic ha 26 anni ed è un nazionale bosniaco, gioca in Bundesliga nell’Augsburg. Nell’ultima stagione ha totalizzato 15 gol e 10 assist in 34 presenze. Alto 1,85 metri, è un attaccante forte fisicamente e veloce. A ciò unisce una discreta tecnica individuale e un buon senso tattico. Inoltre, si sposa bene con gli allenatori che pretendono pressing alto dalla prima punta.

Può sicuramente migliorare nel controllo del pallone e nei passaggi. Il suo piede preferito è il destro, però non si tira indietro quando deve calciare con il sinistro. Calci anche i rigori, nell’ultima stagione ne ha segnati 3 su 4. L’Augsburg lo ha prelevato a parametro zero dal Friburgo nel 2020, oggi valuta il cartellino 25 milioni. Inserendo dei bonus la parte fissa potrebbe scendere a circa 20 milioni. Al momento, è solo un’idea per il Milan e non c’è nulla di concreto.

Demirovic è nato in Germania, ad Amburgo, e ha cambiato diverse squadre nella sua carriera. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Amburgo e poi del Lipsia, nel 2017 si è trasferito all’Alaves. Un anno dopo è stato ceduto in prestito al Sochaux, poi all’Almeria, al San Gallo e nel 2020 è stato venduto per 3,7 milioni al Friburgo. Il club tedesco aveva deciso di investirci dopo la sua ottima stagione in Svizzera (14 gol e 7 assist in 28 partite), però nei due anni in Brisgovia non ha impressionato come goleador (8 reti e 14 assist in 69 match).

Nella prima stagione con l’Augsburg 8 gol e 6 assist in 32 presenze, è esploso in quella 2023/2024. Da capire se possa eventualmente indossare delle maglie pesanti come quella del Milan o di altre squadre importanti.