Batosta tremenda per l’Inter: se ne va e passa alla rivale

Dopo lo scudetto vinto nella scorsa stagione con la sua Inter, per Simone Inzaghi c’è da segnalare una ‘batosta’ davvero tremenda.

Dopo aver dominato l’ultimo campionato, l’Inter ha dovuto affrontare il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang ad al fondo statunitense Oaktree. Quest’ultimo, però, ha voluto subito mandare un messaggio di continuità dal punto vista della gestione sportiva, visto che ha confermato tutti i dirigenti interisti che erano già con Suning.

Anzi, Oaktree ha compiuto anche il passo ulteriore di nominare Beppe Marotta come nuovo presidente dell’Inter. Nel frattempo, ovviamente, il dirigente è anche impegnato nell’ambito che più gli compete: il calciomercato. La ‘Beneamata’, considerando anche il fatto di aver chiuso la pratica scudetto già a febbraio, si è anticipata anche in sede di mercato, visto che ha già chiuso per arrivi a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

L’Inter, quindi, sarà anche nella prossima stagione la superfavorita per la vittoria finale del campionato di Serie A. Tuttavia, si sa che il calciomercato può regalare sempre delle brutte sorprese e questo vale anche per una squadra organizzata come quella interista. In queste ultime ore, di fatto, si è fatta avanti un’ipotesi che sarebbe un’autentica ‘mazzata’ dal punto di vista tecnico per lo stesso Simone Inzaghi.

Calciomercato, l’Inter potrebbe perdere de Vrij a zero: due squadre di Serie A su di lui

Secondo varie indiscrezioni di calciomercato, infatti, potrebbe perdere de Vrij a zero. Il contratto dell’olandese, ora impegnato con la sua selezione all’Europeo che si sta disputando in questi giorni in Germania, scadrà il 30 giugno dell’anno prossimo e, almeno per il momento, non ci sono aggiornamenti che portano ad un possibile prolungamento contrattuale con l’Inter.

Di questa possibile occasione di calciomercato, visto che si prenderebbe a zero un difensore centrale come Stefan de Vrij che ha dimostrato più volte nella sua carriera di essere affidabile, sarebbero pronte ad approffittarne due squadre proprio del campionato di Serie A. I team interessati all’olandese sarebbero la Roma di Daniele De Rossi e la Fiorentina di Raffaele Palladino.

La squadra giallorossa e quella toscana, quindi, sarebbero tra le pretendenti di Vrij che, nonostante i suoi 32 anni, è stato comunque un ricambio importante per l’Inter di Simone Inzaghi nella stagione terminata ormai un mese fa. Il calciatore olandese, infatti, ha collezionato ben 33 presenze stagionali l’anno scorso con la maglia nerazzurra, fornendo prestazioni sempre sicure ed affidabili.