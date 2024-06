Calciomercato Milan, via anche Tomori: futuro in bianconero

Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan nelle prossime settimane. Il difensore inglese potrebbe vestire i colori bianconeri a partire dalla prossima stagione.

Tomori è stato uno dei migliori difensori della Serie A nelle ultime tre stagioni. Arrivato con un po’ di diffidenza dal Chelsea, il centrale inglese ha immediatamente conquistato i tifosi rossoneri grazie alle sue prestazioni. L’ex difensore dei Blues ha dimostrato di avere grande personalità, ma anche capacità atletiche che gli consentono di dominare in un campionato come quello italiano.

Il suo impatto è stato devastante, appena arrivato e nella stagione dello Scudetto. Dopodiché ha avuto un calo, così come lo ha avuto tutto il Milan. In questa stagione prima dell’infortunio era uno dei migliori, poi il lungo stop e l’inevitabile ripartenza a rilento. Ma nonostante questo per il Milan è un elemento molto importante e Fonseca vorrebbe tenerlo, anche se il suo sistema difensivo è molto diverso rispetto a quello di Pioli. Attenzione però al mercato e alle solite sirene inglesi: i club della Premier League potrebbero essere interessati a riportarlo in Inghilterra, e magari anche lui, in modo da essere preso in considerazione da Southgate.

Il Newcastle sulle tracce di Tomori, i dettagli

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il Newcastle avrebbe preso informazioni su Fikayo Tomori. I bianconeri cercano un difensore centrale ed il tecnico Eddie Howe avrebbe chiesto alla sua dirigenza proprio il calciatore del Milan. Tomori ha un contratto con il club rossonero fino al 2027 e ovviamente non ci sono trattative per il rinnovo (troppo presto pensare di farlo).

Il valore del cartellino di Tomori è molto alto, probabilmente i Magpies dovranno sborsare più di quaranta milioni di euro per ottenere il forte centrale inglese, ma sappiamo bene quanto l’aspetto economico non rappresenti un problema per i club di Premier League. Il Newcastle ha già acquistato Lloyd Kelly dal Bournemouth in questa sessione di mercato ma ha bisogno di un altro calciatore in quel ruolo.

La difesa ha ballato troppo quest’anno e, se i bianconeri vogliono tornare a giocare la Champions League, dovranno avere una solidità difensiva diversa in futuro. Fikayo Tomori potrebbe essere l’acquisto giusto in grado di aumentare la qualità del reparto difensivo del Newcastle, ma il Milan non ha nessuna intenzione di privarsi della sua colonna difensiva. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma è probabile che il Newcastle possa farsi avanti nelle prossime settimane con una prima proposta scritta.