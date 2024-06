Colpo da 10 e lode: Depay sbarca in Serie A gratis

L’attaccante dell’Atletico Madrid potrebbe arrivare in Italia: è stato accostato anche al Milan, che starebbe pensando all’affare.

La società rossonera vuole comprare un grande centravanti, ma non è escluso che arrivino due innesti nel ruolo. Indipendentemente dal rinnovo di Luka Jovic, che va in scadenza a fine giugno e dovrebbe firmare il prolungamento per un altro anno.

Non a caso, nei giorni scorsi erano emersi rumors sul rinnovato interesse per Armando Broja, attaccante da tempo nel mirino di Geoffrey Moncada. Essendo reduce da una stagione negativa, il nazionale albanese non può certamente essere visto come un possibile titolare del Milan. L’idea era quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma il Chelsea non apre a tale soluzione e vuole cedere il cartellino a titolo definitivo: obiettivo incassare 25-30 milioni di euro.

Ma non mancano alternative nella lista della dirigenza rossonera e una di queste è Memphis Depay. L’olandese ha 30 anni, per esperienza e qualità potrebbe essere un ottimo colpo.

Depay occasione a costo zero: perché il Milan dovrebbe prenderlo

Depay ha un contratto con l’Atletico Madrid che scade a fine mese e può essere tesserato “a parametro zero”. Da capire se abbia ancora voglia di giocare in un campionato di alto livello oppure se possa essere attratto dai ricchi contratti che probabilmente gli offriranno società saudite e non solo. In ogni caso, bisogna vedere anche quali siano le richieste economiche. Oggi percepisce uno stipendio da circa 4 milioni netti annui.

Nell’ultima stagione l’olandese ha totalizzato 9 gol e 2 assist in 32 presenze, 11 delle quali da titolare. È stato lui a segnare la rete all’Inter nel ritorno degli Ottavi di Champions League, consentendo così ai Colchoneros di pareggiare i conti dopo la sconfitta 1-0 a San Siro. Poi ai rigori è stata la squadra di Diego Simeone ad avere la meglio e qualificarsi ai Quarti.

Depay è stato una riserva nell’ultima annata all’Atletico Madrid, però è un giocatore che può avere ancora tanto da dare, se ha le giuste motivazioni. A livello tecnico non si può discutere e tatticamente è uno che offre più soluzioni: può giocare prima punta, seconda punta e anche esterno offensivo. Un jolly offensivo che può fare comodo a tanti allenatori, Paulo Fonseca compreso.

Oltre al Milan, in Italia anche la Fiorentina sta pensando all’ex di PSV Eindhoven, Manchester United, Lione e Barcellona. Il PSV sogna di riportarlo in Eredivisie e ci sono richieste anche dalla Turchia. Non mancano le opzioni per Depay, che probabilmente farà una scelta dopo l’Europeo.