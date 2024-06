Fonseca ha già detto basta: devono andare subito via

Da subito impegnato con la grana Theo Hernandez, il lusitano ha parlato chiaro sul destino di due esuberi della rosa rossonera

Accolto con un grado di entusiasmo che ha lasciato molto a desiderare – la piazza rossonera aveva sognato i nomi di Conte e De Zerbi, per non parlare della mai veramente confermata suggestione Klopp – Paulo Fonseca ha coraggiosamente accettato la destinazione Milan per dare una svolta definitiva alla sua carriera.

Protagonista di un buon percorso in Italia alla guida della Roma – il lusitano non riuscì però mai a conquistare un piazzamento in Champions nei due anni alla guida dei capitolini – Fonseca è stato scelto dalla dirigenza rossonera come l’uomo del post Pioli.

Arrivato come detto tra mille incertezze – più che altro strascico dell’ultima dolorosa stagione, quella che ha visto i cugini cucirsi sul petto il ventesimo scudetto, quello della stella – il portoghese ha dovuto da subito fare i conti con la possibile partenza di un big.

I mal di pancia manifestati da Theo Hernandez si stanno infatti facendo sempre più insistenti negli ultimi giorni. Il laterale francese ovviamente ha un gran mercato alle spalle, e l’Ad Furlani deve prendere una decisione non di poco conto: cedere Theo incassando un cospicuo tesoretto da reinvestire sul mercato, oppure fare muro e ripartire dallo stantuffo transalpino?

In attesa di sbrogliare la non facile matassa, lo stesso Fonseca sta intanto prendendo confidenza col resto della rosa: il 51enne originario di Maputo, Mozambico, ha preso la sua irrevocabile decisione su due giocatori rientranti dai rispettivi prestiti.

Fonseca, arriva il benservito ad Origi e Ballo-Touré

Reduci da due non esaltanti esperienze in prestito rispettivamente nelle fila del Fulham e del Nottingham Forest, Fodé Ballo-Touré e Divock Origi rientreranno a Milanello già dal 1 luglio. Il senegalese, contratto in scadenza a giugno del 2025, ha collezionato la miseria di 7 presenze stagionali nel club londinese mentre al belga è andata un po’ meglio. Ma solo dal punto di vista del mero minutaggio in campo.

22 presenze complessive tra Premier League e FA Cup, un solo gol segnato in 754 minuti totali; questo lo score personale dell’ex attaccante del Liverpool, davvero irriconoscibile rispetto al giocatore tante volte decisivo agli ordini di Klopp.

Sui due calciatori Fonseca si è già chiaramente espresso: c’è il via libera. I due non fanno parte del progetto tecnico avviato dal portoghese. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi stanno tentando, di concerto con gli agenti dei giocatori, di trovare una sistemazione per entrambi. Difficile pensare di monetizzare da una o più cessioni definitive, considerando anche gli elevati ingaggi di cui entrambi sono titolari. Più probabile che si materializzi un doppio addio in prestito. Almeno per ora.