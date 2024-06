La confessione di Sainz lascia di sasso, tifosi increduli

Il pilota spagnolo, che lascerà a fine anno la Ferrari, ha davvero spiazzato tutti i tifosi: confessione pazzesca di Carlos Sainz

Lo scorso febbraio la Ferrari ha preso una decisione scomoda, che moltissimi tifosi del Cavallino Rampante mai avrebbero potuto prevedere. La firma di Lewis Hamilton che dal 2025 per diversi anni sarà un nuovo pilota della Scuderia di Maranello ha lasciato a bocca aperta.

Un sette volte campione del mondo al servizio della Ferrari che negli ultimi tempi pare rinata e rinvigorita da nuove altissime ambizioni. Lo sa bene Carlos Sainz, letteralmente ‘scaricato’ dalla Scuderia di Maranello che contro ogni previsione ha preferito non rinnovare il contratto del 29enne madrileno per fare spazio proprio all’approdo di Hamilton, ad inizio 2025. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto visto l’ottimo rendimento di Sainz fino a questo momento.

Di opportunità, pare, Sainz ne ha avute parecchie dopo l’annuncio dell’addio alla Ferrari che non lo ha lasciato certamente indifferente. Il figlio d’arte non ha mai nascosto il suo enorme disappunto, non si aspettava di dover già lasciare il Cavallino Rampante: nel suo elenco dei desideri c’era la permanenza a Maranello, per sperare di riportare al vertice la Ferrari al fianco di Leclerc. Non sarà così, non più, a partire dal 2025. Ma alla fine Sainz per chi correrà l’anno prossimo?

La situazione è stata chiarita allo stesso Sainz che in una recente intervista non si è nascosto ed è tornato a discutere del suo futuro. Scartate ormai da un pò Red Bull e Mercedes, sarebbero in questo momento poche le occasioni – di seconda fascia – che lo spagnolo avrebbe in lista. Ma ciò che ha detto cambia davvero tutto.

Rivelazione Sainz: annuncio bomba

“A nessuno piace essere scaricato“. Così Carlos Sainz in un’intervista che poche ore fa è stata pubblicata sul web e che lo ha visto protagonista. Essere sacrificato per Lewis Hamilton non è evidentemente andato giù al pilota di Madrid che si ritrova a fare la scelta migliore sia per il 2025 ma soprattutto in vista del cambio regolamenti del 2026.

Al momento le prospettive si chiamano Sauber – che dal 2026 verrà sostituita dall’esordiente Audi – e Williams, la quale pare abbia nelle scorse ore recapitato addirittura un’offerta quadriennale con clausola per poter dire addio in anticipo in caso di scarsi risultati con la casa inglese. Ad ‘El Hormiguero’, trasmissione in onda su ‘Antena 3’, il pilota della Ferrari è finalmente uscito allo scoperto.

“Ho diverse opzioni, molto presto deciderò perché voglio togliermi il pensiero. Devo concentrarmi sul resto del campionato con la Ferrari, perché in questa stagione abbiamo la macchina per vincere e andare a podio. Ci sarà tempo per pensare al 2025″. Lo spagnolo ha poi parlato proprio delle indiscrezioni che lo vorrebbero, prestissimo, alla Williams.

“Come detto ho diverse opzioni, praticamente sono nella lista di ogni team che ha ancora un sedile libero per la prossima stagione. Potrei firmare domani ma non lo farò”, ha detto Sainz che ha poi concluso così il suo intervento. “Voglio prendermela più comoda ma la Williams può essere un’opzione per me”.