La Ferrari resta di stucco: nuova entrata in F1 e derby per la ‘Rossa’

Novità in arrivo che interessano anche la Ferrari: dal 2026 in poi ci potrebbero essere grosse novità nella F1

La Formula 1, essendo una competizione famosissima in tutto il mondo, sta diventando un brand sempre più ambito dai principali sponsor tecnici. Così si profila all’orizzonte un nuovo duello, o meglio derby, tra due colossi che intendono contendersi questa grossa torta.

Da fine 2026 in poi potrebbe materializzarsi una piccola rivoluzione in termini commerciali: la F1 con molta probabilità diventerà una sorta di terreno di scontro tra i due marchi sportivi più importanti al mondo che cercheranno di sfruttare al meglio la popolarità raggiunta dalla competizione motoristica.

Chi sono questi due marchi? Ovviamente Adidas e Puma che già si sfidano da decenni in altri settori come il calcio e non hanno la minima intenzione di spartirsi equamente la fetta della Formula 1.

F1, Adidas scenderà in campo e sfiderà Puma

Si profila una sorta di Derby tra sponsor molto interessante. A dare maggiori informazioni sull’eventuale discesa in campo di Adidas è lo stesso amministratore delegato del brand tedesco. In una intervista ha grossomodo anticipato le future mosse del marchio: entrare nel mondo della F1 e ingaggiare un duello fino all’ultimo centesimo con la rivale Puma, già presente da diversi anni sulle divise di diversi team.

“La F1 sta crescendo fortemente anche tra i giovani: le ultime gare che ci sono state negli Stati Uniti hanno portato grande visibilità e interesse attorno a questo sport”, ha detto Bjorn Gulden, amministratore delegato di Adidas al quotidiano tedesco Bild. “La maggior parte dei contratti stipulati in F1 per quando riguarda gli sponsor tecnici scadranno nel 2026. Stiamo parlando in questo momento con diverse squadre“.

Per l’ad Gulden insomma Adidas possiede tutte le carte in regola per diventare il marchio simbolo della F1, un po’ come ha fatto con il calcio negli ultimi anni (un settore che letteralmente dominato a suon di partnership).

È una pretesa abbastanza forte quella di interrompere l’egemonia Puma. Il marchio tedesco infatti è presente come sponsor tecnico sulle divise di Ferrari, Mercedes e McLaren, non proprio le ultime arrivate. Ed è facile ipotizzare che il marchio fondato nel 1948 da Rudolf Dassler (fratello di Adolf Dassler, fondatore di Adidas) intenderà prolungare i propri contratti di sponsorizzazione con i team succitati proprio per evitare che Adidas possa in qualche modo intervenire.