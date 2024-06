Ocampos torna in Serie A: nuova maglia per l’ex Milan

Il mercato si scalda con le squadre di Serie A che cercano di muoversi per mettere a segno i primi colpi e Ocampos può tornare in Italia.

Siamo entrati negli ultimi giorni del mese di giugno e quindi si attende ormai soltanto l’arrivo del mese di luglio per dare il via in maniera ufficiale alla sessione estiva di calciomercato. Tuttavia la maggior parte dei grandi club italiani e non solo è già a lavoro da diverse settimane per programmare al meglio la campagna acquisti al fine di rinforzare la propria rosa con i giusti innesti secondo le indicazioni dei vari allenatori.

In questo modo i vari club scrivono molti nomi diversi sul proprio taccuino di mercato per valutare poi in sede di trattativa quale possa essere la soluzione migliore sia dal punto di vista tecnico che sotto l’aspetto economico. In queste ore è tornata con insistenza la possibilità che un ex giocatore del Milan come Lucas Ocampos possa tornare in Serie A visto che il suo nome è finito nell’elenco mercato di due importanti club italiani.

Ocampos pronto al ritorno in Serie A? Ci pensano due club

I tifosi rossoneri con la memoria migliore ricorderanno senza problemi il nome di Lucas Ocampos, trequartista argentino che ha indossato la divisa del Milan nel 2017 per metà stagione. Quell’anno il Diavolo prese in prestito dal Marsiglia il talentuoso fantasista sudamericano dopo che nella stagione precedente aveva fatto vedere cose interessanti con la maglia del Genoa, dove era approdato sempre in prestito dal club francese.

L’esperienza di Ocampos in rossonero non è stata affatto esaltante e per lui si contano 12 presenza in campionato con il Milan senza però essere riuscito a trovare nemmeno un gol ma con due assist messi a referto. Dopo sei mesi però il trequartista argentino non venne giudicato pronto e il Milan lo lasciò così tornare a Marsiglia.

Dopo l’esperienza francese per lui dal 2019 prosegue una lunga avventura col Siviglia durante la quale ha vinto anche due Europa League. Nel corso di questa estate potrebbe però tornare in Serie A visto che Fiorentina e Torino stanno seguendo il profilo di Ocampos. Il prossimo 11 luglio compirà 30 anni e il sui contratto con il club spagnolo scade tra appena un anno, condizioni che hanno aumentato l’interesse delle due squadre italiane intenzionate a metterlo sotto contratto risparmiando.