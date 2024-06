Riecco Piatek, affare in Serie A: ritorno che scalda i tifosi

Ritorno di fiamma per Krzysztof Piatek in serie A: riecco il “Pistolero” ex Milan, in questi giorni protagonista all’Europeo con la Polonia

Clamorosa e suggestiva idea di ritorno di fiamma in serie A per Krzysztof Piatek, se ne parla con insistenza negli ultimi giorni. Il bomber polacco, protagonista anche al Milan nella sua esperienza nel nostro campionato, è attualmente impegnato con la Polonia ad Euro 2024, dove conta di mettersi in luce per far tornare a parlare di sé, cosa che negli ultimi anni non gli è riuscita poi molto. Il classe ’95 è in forza dalla scorsa estate all’Istanbul Basaksehir, club turco.

In Italia tutti lo ricordiamo per il suo grande exploit al Genoa nel 2018-19, quando arrivò da semi-sconosciuto e realizzò prima un poker in Coppa Italia al suo debutto ufficiale poi si issò in vetta alla classifica cannonieri, segnando in pratica ogni giornata all’alba di quel campionato. Furono 13 sigilli in 19 match, tanto che gli valsero le luci della ribalta e l’addio immediato proprio al Milan già a gennaio, dopo nemmeno sei mesi dal suo arrivo in Liguria.

L’ex Milan Piatek è pronto al ritorno in serie A: ecco dove andrà

In rossonero è rimasto per un anno e mezzo, raccogliendo le stesse 13 reti ma in 36 presenze, iniziando così lentamente la sua parabola discendente pur facendo tutto sommato bene sotto al Duomo. Non riuscì a replicare però i numeri di Genova, considerando diversi periodi di digiuno assoluto. Ora si parla di un suggestivo ritorno.

Nell’estate del 2020 il bomber passò all’Herta Berlino che nel corso del tempo l’ha girato due volte in Italia per altre due esperienze nel nostro campionato prima per sei mesi con la Fiorentina tra gennaio e maggio 2022, e poi alla Salernitana l’anno intero successivo. In entrambi i casi, però, non è riuscito a lasciare il segno. Il giocatore polacco, in ogni caso, è pronto a far rientro nel nostro campionato.

Si vocifera, infatti, di un clamoroso ritorno al Genoa. L’ipotesi è concreta e può essere approfondita nelle prossime settimane. L’attaccante andrebbe a rinforzare il pacchetto avanzato agli ordini di Gilardino, per riprendere quel discorso interrotto nell’inverno del 2019 e che probabilmente non gli fu conveniente. Il club rossoblù deve fare i conti con le possibili partenze di Gudmundsson e Retegui. Ecco perché il polacco può tornare sicuramente utile alla causa. L’avventura in Turchia è andata tutto sommato bene, con 17 reti in 34 partite, uno ogni due. Ma il richiamo della serie A sarebbe troppo forte per rifiutare.