Scelto il sostituto, assist al Milan: via libera

Il Milan vuole piazzare il primo colpo: arrivano novità per quanto riguarda la squadra che lascerà andare il giocatore: ha trovato il sostituto

L’obiettivo primario del Milan in questa lunga e calda estate è certamente il centravanti. Il Diavolo sa ormai da mesi dell’addio di Olivier Giroud, che negli ultimi anni si è caricato il peso di tutto l’attacco dei rossoneri. Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani stanno così lavorando da novembre all’acquisto di Joshua Zirkzee.

Come vi stiamo raccontando, in casa Milan al momento non stanno prendendo in considerazione seriamente alcun piano B e l’obiettivo è quello di riuscire ad arrivare a dama. D’altronde il Milan è la squadra che certamente è in vantaggio sull’olandese. Il Diavolo ha trovato l’accordo con il giocatore con un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni ed è pronto a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria nella casse del Bologna. Manca ancora l’intesa sulle commissioni, da 15 milioni di euro, ma l’inserimento nella trattativa del fratello di Joshua Zirkzee, classe 2005, che gioca nel Bayer Leverkusen, potrebbe essere un modo per aggirare il problema.

Milan, il Bologna ha scelto il sostituto di Zirkzee

I prossimi giorni ci diranno se sarà davvero così o se ci sarà spazio per l’inserimento di altre squadre. La Juve oggi non lo considera un piano A e prima di provare ad acquistarlo dovrebbe cedere qualche prezzo pregiato. Dall’Inghilterra, invece, arrivano notizie contrastanti in merito all’interessamento del Manchester United. Che Zirkzee piace è certo, ma che altri club stiano davvero provando a prenderlo è un altro discorso. Dal primo luglio si potrà pagare la clausola e di certo ne sapremo di più.

E’ evidente che più passa il tempo, più aumenta il rischio che l’affare salti per il Milan. Oggi però il Diavolo è in vantaggio rispetto alla concorrenza e questo vantaggio non può essere sprecato, anche perché le alternative – o presunte tali – non sembrano proprio all’altezza dell’olandese. C’è però una terza ipotesi di cui in pochi parlano: quella di una permanenza di Joshua Zirkzee al Bologna. I felsinei non hanno smesso di coltivare questa speranza e sono pronti a mettere sul piatto un contratto più ricco con una clausola rescissoria più alta. Il Bologna però è consapevole del fatto che sarà davvero complicato che ciò accada e non è un caso che sia pronto a prendere già un altro attaccante. Il nome caldo del momento è quello di Fotis Ioannidis, classe 2000 del Panathinaikos, che nell’ultima stagione ha segnato 23 gol e realizzato nove assist. Andrebbe a completare il reparto con Jens Odgaard e Santiago Castro.