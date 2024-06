Un canadese al Milan, l’ultima idea per il centrocampo

Non solo Jonathan David, un altro giocatore impegnato in Copa America con il Canada può finire nel mirino della società rossonera.

Il centrocampo del Milan va sicuramente rinforzato e nella prossima sessione estiva del calciomercato arriverà almeno un innesto nel reparto. Un secondo dipenderà probabilmente da una eventuale cessione.

Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di Youssouf Fofana del Monaco e Mats Wieffer del Feyenoord. Il nazionale francese ha un contratto che scade a giugno 2025, dunque potrebbero bastare 15-18 milioni di euro per assicurarselo. Invece, per l’olandese ne servono circa 25. Nelle scorse ore è anche emerso nuovamente il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, 28enne con scadenza contrattuale giugno 2025 e valutato 18-20 milioni dal Tottenham. Pure Juventus e Napoli sembrano interessate al nazionale danese.

Milan, ipotesi canadese per la mediana

Geoffrey Moncada ha tanti nomi di centrocampista nella sua lista, diversi che sicuramente non sono stati neppure accostati ancora al Milan in queste settimane. Non si possono mai escludere sorprese nelle sessioni di calciomercato.

Non ancora associato al Diavolo, ma che probabilmente rientra tra i giovani presenti nell’elenco del reparto scouting, Ismael Koné. Il centrocampista 22enne è nato in Costa d’Avorio, però si è trasferito in Canada nel 2010 a 7 anni. Lì si è formato calcisticamente e ha preso cittadinanza canadese, scegliendo poi di giocare per la nazionale nordamericana, con la quale ora è impegnato nella Copa America 2024. Nella prima partita della fase a gironi è arrivata una sconfitta contro l’Argentina di Lionel Messi, ma lui è stato certamente uno dei migliori della squadra allentata da Jesse Marsch. Aveva impressionato positivamente anche nell’amichevole pareggiata 0-0 contro la Francia.

Koné gioca in Championship con il Watford, che lo ha comprato dal Montreal Impact nel mercato estivo 2023 per 8 milioni di euro. Alla sua prima stagione in Inghilterra ha messo insieme 46 presenze, 4 gol e 3 assist. È un talento promettente e a inizio giugno il suo nome era stato accostato a un’altra società della Serie A: la Roma.

Alto 1,88 metri, si tratta di un centrocampista che sa farsi valere fisicamente e ben messo anche sul piano tecnico. Ha personalità, gli piace farsi dare il pallone anche in situazioni complicate e poi smistarlo. È veloce ed è capace di fare degli strappi che possono far male agli avversari. Non si tira indietro quando ha l’opportunità di calciare da fuori area. Si può dire che abbina qualità e quantità, anche se ha margine di miglioramento sotto ogni punto di vista: dal contributo in fase difensiva e nella costruzione del gioco all’efficacia nella metà campo avversaria e altro ancora. Tatticamente è duttile, può giocare sia in un centrocampo a due che a tre. È stato schierato anche da trequartista.

Non è un centrocampista pronto e che oggi potrebbe fare il titolare al Milan, però Koné sembra avere il potenziale per diventare un giocatore abbastanza completo e imporsi a ottimi livelli. Ovviamente, dipenderà da come lavorerà e anche dagli allenatori che incontrerà, oltre che dal contesto di squadra. Al momento, potrebbe essere una buona alternativa nel reparto rossonero.

Prezzo? Secondo Transfermarkt 11 milioni, ma il Watford certamente chiederà più soldi: 18-20 milioni. La valutazione dipenderà anche dalle sue prestazioni in Copa America. Ci sono diverse società che lo stanno osservando con attenzione e che decideranno se scommettere su di lui facendo un investimento nel calciomercato estivo.