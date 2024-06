C’è una nuova pretendente per Theo Hernandez: tutti gli scenari possibili

Il punto su uno dei titolarissimi della squadra rossonera, al centro di rumors di calciomercato che lo danno come possibile partente.

I tifosi del Milan sperano di non vedere partire nessuno dei migliori giocatori presenti oggi in organico. La società ha fatto sapere di non aver bisogno di vendere per fare mercato, però si sa che di fronte a certe offerte può succedere di tutto. Il caso Tonali-Newcastle insegna.

Zlatan Ibrahimovic si è sbilanciato a dichiarare che Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao rimarranno, però il terzino ha risposto che il suo futuro verrà deciso dopo l’Europeo. Lui, come il suo connazionale, ha un contratto che scade a giugno 2026 ed è normale immaginare che senza rinnovo si possa concretizzare una cessione. Squadre estere interessate non mancano, poi ovviamente le proposte economiche fanno la differenza, assieme alla volontà dei calciatori stessi.

Theo Hernandez resta o va via? Come stanno le cose

In queste settimane ci sono stati rumors su Bayern Monaco, Real Madrid e Chelsea. I Blues sono una novità delle ultime ore, anche se hanno bisogno di vendere prima di pensare a nuovi acquisti. Nel ruolo di terzino sinistro hanno già Marc Cucurella e Ben Chilwell, servirebbe cederne uno prima di prenderne un altro. Per adesso, non c’è nessuna offerta concreta per Hernandez.

Theo rimarrebbe volentieri al Milan, non ha chiesto la cessione e attende una proposta importante per rinnovare il contratto. Oggi percepisce uno stipendio da circa 4,5 milioni di euro netti annui e si aspetta un aumento che lo possa portare a guadagnare una cifra simile a quella di Rafael Leao. L’accordo tra il portoghese e il club prevede un ingaggio che parte da circa 5 milioni fissi e che può arrivare a 7 grazie ai bonus.

Il Milan vorrà fare un investimento economico importante per blindare il suo vice-capitano? Terzini sinistri come lui ce ne sono pochissimi e l’arrivo di un nuovo allenatore può aiutarlo a migliorare ulteriormente. Concluso l’Europeo, ci sarà certamente un confronto Theo-dirigenza per discutere del futuro. L’auspicio è che le parti trovino un accordo per rinnovare l’attuale contratto. Se così non dovesse essere, tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno in via Aldo Rossi.

In questi mesi è trapelato che il Milan, in caso di cessione, vorrebbe oltre 80 milioni. Incassare una cifra simile significherebbe mettere a bilancio una super plusvalenza e avere un margine di investimento nella campagna acquisti ancora maggiore. Ma, come detto in precedenza, non è semplice sostituire uno come Hernandez. Vedremo cosa succederà dopo l’Europeo.