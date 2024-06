Domanda inopportuna: Leao interrotto in conferenza stampa

E’ successo nel corso della conferenza stampa, alla vigilia della sfida che opporrà il Portogallo di Rafa Leao contro la Turchia di Hakan Calhanoglu

Dopo un esordio non proprio esaltante, il Portogallo di Rafa Leao giocherà la sua seconda partita del Gruppo F, contro la Turchia di Hakan Calhanoglu. Un match che chiaramente potrebbe qualificare subito una delle due squadre, che alla prima giornata avevano battuto Repubblica Ceca e Giorgia. Una sfida quella dei lusitani, contro i cechi, finita nel mirino della critica.

La nazionale di Martinez non ha, infatti, fatto bene e dopo essere stata sotto è riuscita a ribaltarla. Inevitabilmente anche la gara di Rafa Leao è finita sotto la lente di ingrandimento, diventando, come accade sempre, oggetto di critica da parte dei media italiani. Al numero dieci del Milan non è bastato il buon primo tempo – è stato l’unico a provarci, con le sue solite iniziative sulla fascia sinistra – per essere risparmiato. Attaccare e criticare Leao, d’altronde, è diventato ormai uno sport nazionale, a cui i tifosi del Diavolo, così come lo stesso giocatore, sono ormai abituati.

Futuro Leao, l’addetto stampa lo stoppa: ecco cosa è successo

E’ davvero difficile che ci sia un giorno in cui non si parla di Leao. Se non gioca, il portoghese diventa oggetto di discussione per via del calciomercato. Un anno fa è arrivato un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028, con cui il Milan lo ha blindato con una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Prima in pochi credevano nella firma e non passava giorno in cui non veniva accostato a questa o quell’altra squadra.

Nelle ultime settimane, invece, per Leao si è parlato di Psg, poi di Arabia Saudita. Il Milan, d’altronde, lo ha dichiarato incedibile, e solo difronte al pagamento della clausola farebbe le valigie. E’ evidente, dunque, che servirebbe il via libera da parte del calciatore per lasciare il club italiano. Un’ipotesi questa alla quale il Diavolo non crede. I rossoneri sono tranquilli, ma le voci continuano ad esserci. Così nel corso della conferenza stampa della vigilia di Turchia-Portogallo, un giornalista ha chiesto a Leao del suo futuro, facendo riferimento proprio a delle possibili offerte arabe. La riposta dell’attaccante non è arrivata, venendo anticipato dall’addetto stampa del Portogallo, che era lì presente ad affiancarlo: “Non siamo qui per rispondere a questo tipo di domanda, perché c’è una partita molto importante. Vi chiediamo di fare domande che riguardano l’Europeo”