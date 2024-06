Il colpo in attacco lo porta Tomori: è un suo grande amico

Il Milan è alla ricerca di un centravanti titolare, ma può arrivare anche una punta di scorta a completare il reparto offensivo

In questa lunga e calda estate saranno diversi i colpi che il Milan vuole portare a casa. Il Diavolo ha le idee chiare e proverà a mettere a disposizione di Paulo Fonseca almeno un centravanti titolare, chiamato a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, ma anche un terzino destro, un centrale di difesa e un mediano. E’ evidente, però, che gli acquisti potranno essere di più: le occasioni, d’altronde, sono pronte ad essere colte, ma si dovranno prendere in considerazione anche i possibili partenti, che andrebbero sostituiti.

Le attenzioni in questi giorni sono rivolte soprattutto in attacco, con Joshua Zirkzee che continua ad essere l’obiettivo principale. Qualcuno inizia ad essere scettico in merito alla possibilità di chiudere l’operazione, ma le parti sperano di superare presto l’unico ostacolo che separa l’olandese dalla firma con i rossoneri, quello delle commissioni. Oggi il Milan non appare disposto a pagare a Kia i 15 milioni di euro, ma ha già raggiunto un accordo con il calciatore a 4,5 milioni di euro netti a stagione ed è pronto a versare nelle casse del Bologna i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Presto capiremo se l’affare Zirkzee può davvero andare in porto o se si dovrà cambiare obiettivo.

Milan, un nome nuovo per l’attacco: ritorno di moda per Abraham

I nomi circolati in questi giorni sono davvero tanti. Molti di questi rappresentano delle alternative all’olandese, come Gimenez del Feyenoord o Dobvyk del Girona. Molti altri, invece, sono profili che il Diavolo può decidere di affiancare alla punta titolare. L’idea dei rossoneri – come più volte raccontato – è quella di avere un reparto offensivo formato da un titolarissimo, magari Joshua Zirkzee, con Luka Jovic a ricoprire il ruolo di jolly. Un ruolo che ha dimostrato di sapere interpretare al meglio, anche in nazionale, salvata da un suo gol all’ultimo respiro. Un qualche che al Milan aveva fatto spesso.

Insieme alla punta titolare e al serbo, però, potrebbe esserci anche un altro attaccante centrale. Un’occasione, un giocatore da prendere in prestito (meglio se con diritto di riscatto) o a parametro zero. Non è un caso se nelle ultime ore si stia parlando tanto di Depay, oltre che di Broja. Ma attenzione ad un profilo che torna di moda dopo tanto tempo, quello di Tammy Abraham, che non sembra aver più spazio alla Roma. A Milano potrebbe rilanciarsi trovando un nuovo ambiente, dove riabbraccerebbe un amico con Fikayo Tomori, con il quale è cresciuto.