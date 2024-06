La vera alternativa a Zirkzee gioca in Serie A: è il colpo giusto

Il Milan vuole chiudere per Joshua Zirkzee, ma è inevitabile pensare alle alternative. Attenzione a quella che arriva dalla Serie A

E’ chiaro a tutti che l’obiettivo numero uno del Milan sul mercato sia Joshua Zirkzee. Il Diavolo lavora all’acquisto dell’attaccante olandese ormai da mesi e coltiva concretamente la speranza di riuscire a chiudere l’affare. Una speranza concreta dovuta al fatto che il il club ha raggiunto un accordo con il giocatore, per un contratto a 4,5 milioni di euro netti a stagione ed è pronto a versare i 40 milioni di euro della clausola nelle casse del Bologna. Appare tutto apparecchiato per il grande colpo, ma per arrivare a dama bisognerà prima superare l’ostacolo delle commissioni.

L’entourage di Zirkzee continua a chiedere 15 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva dal Diavolo, che non si è mai spinto così tanto per acquistare un giocatore. Nei prossimi giorni – soprattutto a partire dal primo luglio quando si potrà pagare la clausola – capiremo se la trattativa si sbloccherà o e si proseguirà in questo muro contro muro, che potrebbe portare Zirkzee altrove. Il rischio è chiaramente concreto, con il Manchester United e la Juventus, che hanno mostrato interesse, senza però muovere passi così concreti. Non è da escludere l’inserimento di altre squadre o addirittura la permanenza a Bologna, a condizioni, ovviamente, diverse dalle attuali.

Calciomercato Milan, pista italiana per l’attacco: idea Scamacca

Il Milan ha voglia di portarsi a casa il giocatore e non è un caso se al momento non vengono presi in considerazione piani B, anche se sono ovviamente tanti i nomi sul taccuino, dal quale attingere qualora fosse necessario. In questi giorni si è parlato sempre più spesso di Dovbyk ucraino del Girone, ma non sono spariti dai radar Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille.

Giocatori con caratteristiche diverse da Zirkzee, che inoltre – non è un dettaglio da poco – non conoscono il campionato italiano. Guardando proprio a questo aspetto, da non sottovalutare, attenzione ad un’idea troppo spesso trascurata, quella legata a Gianluca Scamacca. Il classe 1999, dopo una stagione complicata in Inghilterra, con la maglia del West Ham, ha usufruito della cura Gasperini, riuscendo a rilanciarsi e a diventare il titolare della nazionale italiana agli Europei in Germania. Il giocatore è stato protagonista dell’Atalanta che ha conquistato l‘Europa League: in 44 partite disputate è così riuscito a segnare 19 gol e a realizzare otto assist. Può lasciare i bergamaschi per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.