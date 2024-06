L’omaggio a Schumacher è commovente: mondo della F1 in lacrime

I tifosi della Formula 1 si sono emozionati per il gesto che ha reso onore alla grande carriera di Michael Schumacher.

Il mondo della Formula 1 è caratterizzato da sempre da moltissimi piloti eccezionali che hanno scritto pagine molto importanti di questo sport con prestazioni e campionati leggendari. La passione di milioni di tifosi per queste corse automobilistiche nasce proprio dalle imprese e dai sorpassi compiuti dai migliori piloti del passato (e senza dubbio anche del presente) che rendono emozionanti ogni singola gara.

Come in tutti gli sport però ci sono sempre molte questioni su chi siano i migliori perché un gioco che piace fare a molti appassionati e altri addetti ai lavori è quello delle classifiche sui più forti di tutti i tempi. Riuscire a mettere a confronto piloti di epoche differenti che correvano su circuiti e auto completamente diversi è sempre un esercizio difficile perché diventa complicato classificare in modo oggettivo dei grandi campioni che hanno gareggiato magari a decenni di distanza.

Verstappen e il quiz sui migliori piloti di tutti i tempi: Michael Schumacher presente in lista

Tentare di fare una classifica dei migliori cinque piloti di Formula di tutti i tempi è però quanto è stato chiesto di fare a Max Verstappen dai colleghi di DAZN nella sua sezione spagnola. Il tre volte Campione del Mondo (e anche attuale leader della classifica per il mondiale 2024 di F1) si è però prestato per questo particolare quiz. Si tratta di un format che va molto di moda nell’ultimo periodo, soprattutto sui social network.

Ovviamente, se a prestarsi per la compilazione di una classifica così importante è il pilota ad oggi migliore al mondo, si crea subito molta attenzione. Verstappen ha reso omaggio ad una leggenda di questo sport come Michael Schumacher facendo subito il suo nome nei migliori cinque di tutti i tempi. Gli altri quattro che ha elencato sono poi Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio.

Citare il nome di Schumi è stato un qualcosa che ha riscaldato il cuore dei fan, viste le brutte condizioni in cui la sua famiglia attualmente vive da parecchi anni dopo l’incidente del sette volte Campione del Mondo tedesco. La leggenda della Ferrari gode infatti ancora oggi di moltissimi sostenitori nonostante da parecchio tempo non si abbiano più sue notizie certe.