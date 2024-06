Non solo Zirkzee, il Milan affonda per un altro pilastro del Bologna

Il Milan continua a lavorare su Zirkzee per l’attacco ma guarda in casa Bologna anche per un altro giocatore.

Ufficializzato l’arrivo di Paulo Fonseca sulla propria panchina, il Milan è al lavoro per cercare di regalare al tecnico portoghese una rosa di alto livello in vista della prossima stagione.

Uno degli obiettivi principali dei rossoneri è quello relativo al prossimo centravanti che dovrà prendere il posto di Olivier Giroud in rosa. Salutato il francese giunto alla scadenza del suo contratto con i rossoneri, il Milan è pronto ad affondare il colpo per Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna da tempo in cima alla lista delle preferenze della società meneghina. Avvertito il Bologna di voler pagare la clausola da 40 milioni e trovato l’accordo sull’ingaggio con il calciatore, restano da limare i dettagli relativi alle commissioni da riconoscere all’entourage dell’olandese. Nel frattempo però il Milan guarda in casa rossoblu per sistemare anche un altro ruolo.

Milan, altro obiettivo in casa Bologna

Considerate le difficoltà nell’arrivare ad Alessandro Buongiorno del Torino, il Milan ha sondato con il Bologna la possibilità di arrivare a Jhon Lucumì, roccioso difensore colombiano della squadra rossoblu che piace molto anche al Napoli.

Classe 1998, Lucumì ha disputato un’ottima stagione con la maglia del Bologna alternandosi spesso con Calafiori al fianco di Beukema. Contratto fino al 2026 per il colombiano con gli emiliani che non vorrebbero però privarsi del giocatore durante quest’estate, e che anzi, sono al lavoro per cercare di allungare l’accordo con il centrale. Sartori e Di Vaio al momento non vogliono dare l’ok alla partenza del calciatore se non per un’offerta superiore ai 20 milioni di euro, una somma che il Milan non vorrebbe sborsare per l’ex Genk.

Il Milan è alla finestra anche per quello che riguarda la situazione relativa a Riccardo Calafiori. Il difensore della nazionale italiana ha un accordo con la Juventus per trasferirsi in bianconero e raggiungere Thiago Motta ma il Bologna ha deciso di trattenere il proprio centrale se non di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Nel caso in cui si dovesse arrivare ad una rottura tra rossoblu e bianconeri il Milan proverebbe ad inserirsi durante l’ultimo periodo di mercato.

E’ invece saltata definitivamente la possibilità di vedere di nuovo Saelemaekers con la maglia del Bologna. I felsinei hanno deciso di non riscattare il cartellino del belga che è quindi tornato al Milan ma che sarà di nuovo ceduto in estate per fare cassa. Sulle tracce dell’esterno ci sono club di Premier League con il prezzo dell’ex Anderlecht che è fissato intorno ai 12 milioni di euro.