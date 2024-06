Ok di Fonseca, se ne va dal Milan per 20 milioni

Il Milan valuta la possibile cessione del calciatore. Il club rossonero sarà molto attivo sia in entrata che in uscita.

Il nuovo corso di Paulo Fonseca in casa Milan ancora deve cominciare ufficialmente. L’allenatore rossonero avrà molto lavoro da fare per convincere sia i tifosi che gli addetti ai lavori, sicuramente poco convinti dal suo arrivi e che speravano in un tecnico migliore. Allo stesso tempo la società sta lavorando per rinforzare la rosa in ogni reparto.

La priorità resta senza dubbio l’attacco, Zirkzee è il nome che tutti desiderano per sostituire Giroud ma sull’olandese pende la grana commissioni e la società valuta anche alternative. Acquisti e non solo con il Milan che non esclude totalmente cessioni eccellenti in caso di grandi offerte: Ibra ha escluso totalmente l’addio di Maignan, Theo e Leao ma occhio a clamorosi ribaltoni e intanto potrebbero essere altri i calciatori per fare cassa.

In difesa potrebbero esserci importanti novità, sia al centro che sulle fasce dove ci saranno alcuni arrivi e alcune cessioni. Al centro l’unico certo del posto – a meno di offerte clamorose – dovrebbe essere Tomori mentre la società valuterà altri che, per un motivo o un altro, hanno avuto costanti alti e bassi all’interno del club rossonero.

Calciomercato Milan, cessione più vicina

Uno dei possibili calciatori in lista di uscita è il difensore francese Pierre Kalulu. Il difensore classe 2000 è stato un calciatore importante nella storia recente del club rossonero e ha giocato spesso tranne nell’ultimo anno dove ha avuto costanti problemi fisici ed è stato utilizzato con il contagocce. Il Milan potrebbe decidere di lasciar partire il difensore transalpino in caso di buona offerta, almeno 20 milioni di euro.

Con la maglia del Milan Kalulu ha collezionato 112 presenze e 3 reti, tutte realizzate in Serie A. Parliamo di un interessante jolly che può giocare sia come centrale che come terzino destro e ancora piuttosto promettente. Fonseca vorrebbe rinforzi in difesa e Kalulu potrebbe partire per ottenere un piccolo tesoretto per fare cassa.

Sul giocatore c’è qualche club di Premier League e anche qualche squadra di Ligue1 con il nativo di Lione che non disdegnerebbe un ritorno in patria. L’obiettivo resta comunque quello di giocare, Kalulu vuole giocare e trovare spazio, al Milan o in altri club. Fonseca magari valuterà meglio ad inizio ritiro, ma la cessione non è assolutamente da escludere.

Con la maglia del Milan Kalulu ha disputato diverse gare importanti ed ha avuto un ruolo importante nella vittoria del titolo nello scudetto del 2022.