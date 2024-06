Ritorno in Serie A a sorpresa: Bakayoko pronto a firmare

Tiémoué Bakayoko potrebbe tornare a sorpresa in Serie A, dopo gli anni passati al Milan: il centrocampista potrebbe presto firmare

Nel recente passato, sono tanti i volti passati per il centrocampo del Milan e uno di quelli di che non si possono proprio dimenticare, nel bene e nel male, è di sicuro quello di Tiémoué Bakayoko. Il mediano era arrivato nel 2018, prima di tornare al Chelsea a giugno del 2019. La sua storia con i rossoneri, però, era destinata a ricominciare e si è ritrasferito a Milano nel 2021, stavolta senza lasciare il segno.

I Blues, dopo averlo acquistato per 40 milioni dal Monaco, non hanno mai perso il controllo del suo cartellino, almeno fino al passaggio a titolo gratuito al Lorient della scorsa estate. Con il club francese ha firmato un contratto fino al 2025, ma non è riuscito a conquistare totalmente la fiducia di allenatore e tifosi: ha totalizzato 20 presenze in Ligue 1, ma solo la metà da titolare, e mettendo a referto due gol e un assist. Nonostante l’accordo con il Lorient preveda ancora una stagione insieme, il richiamo della Serie A potrebbe essere comunque più forte per il mediano, che potrebbe tornare a sorpresa in Italia, dove ha vestito anche la maglia del Napoli.

Due club si sfidano per Bakayoko: occhio al Como

Il Como ha voglia di non deludere le aspettative: la ricca proprietà, la rosa già di livello e gli investimenti che saranno effettuati sul calciomercato potrebbero rendere il club lombardo la mina vagante del prossimo campionato. Cesc Fabregas e la dirigenza sono a lavoro per individuare il profilo giusto per il loro centrocampo e il nome di Bakayoko sta rapidamente scalando le gerarchie.

La sua fisicità, la capacità di inserirsi e gestire il pallone potrebbero fare la differenza per il percorso della squadra, ma anche l’esperienza già maturata in Serie A, fondamentale per una neopromossa. La personalità dell’ex Milan, però, potrebbe fare parecchio comodo anche al Torino.

I granata, anche dopo l’addio di Ivan Juric, non vogliono perdere muscoli in mezzo al campo e un acquisto low cost come Bakayoko potrebbe essere prezioso nelle rotazioni. Ancora la firma non è vicina, ma la pista che porta al quasi 30enne va tenuta in caldo per entrambe le società, anche perché è lecito pensare che i costi dell’operazione non siano affatto elevati.