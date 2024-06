Strategia riproposta e doppio colpo: il Milan vuole farlo davvero

Il club rossonero sta pianificando due operazioni importanti nello stesso ruolo: sulla falsariga di quanto successo già nel 2023.

Chi sarà il nuovo numero 9 del Milan? I tifosi sono in grande attesa di sapere quale sarà il nuovo bomber che sarà chiamato a sostituire e a non far rimpiangere Olivier Giroud, che non rinnoverà il contratto e dopo l’Europeo volerà a Los Angeles.

Da settimane si parla di Joshua Zirkzee come obiettivo numero 1 del club rossonero, anche se la trattativa non sembra essere ancora arrivata a un esito positivo. L’olandese ha caratteristiche molto diverse da quelle di Giroud e anche da quelle di Jonathan David, il goleador di Paulo Fonseca nel Lille. È un attaccante a cui piace venire incontro e farsi dare il pallone per poi inventare la giocata, che può essere un dribbling oppure un assist illuminante per un compagno. È meno punta d’area e attacca meno la profondità rispetto ai colleghi citati, però è innegabile che abbia un grande talento e che possa migliorare in quelle che oggi non sono le sue qualità principali. In ogni caso, la cosa fondamentale per un centravanti sarebbe sempre una: fare gol.

Milan, non solo Zirkzee: il piano della società

Giorgio Furlani farà il possibile per raggiungere un’intesa con Kia Joorabchian, manager che cura gli interessi di Zirkzee. Assieme a Geoffrey Moncada e a Zlatan Ibrahimovic sta valutando anche altri nomi per la maglia numero 9.

Indipendentemente da chi verrà preso come prima scelta e dal rinnovo di Luka Jovic, sembra che il piano del Milan sia quello di comprare anche un altro centravanti. Come fatto un anno fa per il ruolo di esterno destro offensivo, quando arrivarono Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, c’è l’idea di fare un doppio colpo nella sessione estiva del calciomercato.

Negli ultimi giorni si è parlato di Memphis Depay, in scadenza di contratto a fine giugno e che non rinnoverà con l’Atletico Madrid. Può essere tesserato a “parametro zero” e garantirebbe duttilità tattica, dato che può giocare sia da prima che da seconda punta, oltre che da esterno offensivo. Da capire le richieste economiche in termini di stipendio e commissione, ma sarebbe una soluzione interessante.

Ovviamente, attenzione anche a profili come Ermedin Demirovic dell’Augsburg (prezzo 25 milioni di euro trattabili), Kevin Denkey del Cercle Brugge (18-20 milioni), Georges Mikautadze del Metz (18-20 milioni), Simon Banza del Braga (20 milioni). Senza dimenticare Armando Broja, che però il Chelsea non vuole cedere in prestito con diritto di riscatto: chiesti circa 25 milioni, troppi.