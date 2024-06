Tifosi del Milan senza parole: cambio sui diritti tv, è una batosta

Importante novità in vista della rinnovata Champions League del prossimo anno: per i tifosi è un duro colpo da digerire

Archiviata con qualche delusione di troppo la stagione 2023/24 (la ciliegina sulla torta, in negativo, è stata la sconfitta nel derby che ha consegnato aritmeticamente lo scudetto all’Inter) il nuovo Milan di Paulo Fonseca si prepara al nuovo anno con la consapevolezza di dover dire la propria non solo in campo italiano, ma anche in quella tanto cara kermesse continentale che risponde al nome di Champions League.

Una manifestazione che, per inciso, partirà totalmente rinnovata nella stagione 2024/25 ormai alle porte. Non più 32 squadre divise in 8 gruppi da 4 con le prime 2 qualificate agli ottavi e la terza ripescata in Europa League. Ai nastri di partenza ci saranno ora 36 club, che si sfideranno in un girone unico.

Il Milan, che parteciperà in virtù del secondo posto ottenuto nell’ultimo campionato di Serie A, fa parte della nutrita schiera di club italiani (5, quest’anno) iscritti alla nuova competizione. Per i tifosi rossoneri, così come per quelli delle altre squadre italiane, non sono arrivate propriamente delle grandi notizie dall’assegnazione dei diritti TV della nuova kermesse. Rispetto allo scorso anno, infatti, ci sono delle novità rilevanti, che purtroppo non favoriranno una fruizione gratuita degli eventi irradiati in TV.

Champions 2024-25, nessun match delle italiane in chiaro

Rispetto alla fase a gironi dello scorso anno – ma anche a cosa succedeva una volta arrivati ai match ad eliminazione diretta – non sarà possibile godere di alcun match di alcuna squadra italiana impegnata in Europa se non sottoscrivendo un abbonamento dedicato a Sky Sport.

Come riportato da ‘Il Sole 24 Ore‘ e da ‘Calcio e Finanza‘ infatti, non sarebbero stati raggiunti accordi con altre emittenti per la diffusione gratuita di almeno una partita a settimana in cui fosse impegnato un club della Serie A. Non sono neanche previsti match trasmessi gratuitamente su TV8 (il canale sul digitale terrestre di Sky).

La stessa emittente satellitare che detiene in esclusiva i diritti TV per la ‘coppa dalle grandi orecchie’ ha altresì deciso di mandare in onda, sempre su TV8, la migliore tra le sfide che vedranno coinvolte le formazioni straniere per ogni turno della competizione il martedì o il mercoledì.

Una vera e propria beffa per i tifosi di Milan, Inter, Juventus, Atalanta e Bologna, ‘costretti’ a sottoscrivere un abbonamento a pagamento se volessero vedere i propri idoli calcare (si spera con successo) i campi di tutta Europa.