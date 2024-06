Tutto deciso, affare fatto Zirkzee: già scelto il giorno

Zirkzee si prepara a lasciare Bologna e a trasferirsi in un top club. Già deciso il futuro della punta classe 2001: il colpo è in cantiere.

Ora il suo obiettivo è quello di vivere un Europeo da protagonista, aiutando la sua Olanda ad arrivare il più avanti possibile. Il futuro, intanto, lo ha già definito. Joshua Zirkzee in queste ore, infatti, ha trovato il modo di confrontarsi spesso con il suo agente Kia Joorabchian al fine di capire dove proseguire la propria carriera. La permanenza al Bologna, nonostante la qualificazione alla Champions League, è stata esclusa. La volontà è quella di andare a giocare in un top club così da esibirsi in palcoscenici ancora più prestigiosi.

La scelta, in tal senso, è ricaduta sul Milan da ormai diversi giorni alla ricerca di un adeguato sostituto di Olivier Giroud. Inizialmente i rossoneri si erano iscritti alle corse riguardanti Benjamin Sesko e Serhou Guirassy ma l’alta valutazione dello sloveno di proprietà del Lipsia (oltre 60 milioni) e lo stipendio richiesto dal guineano dello Stoccarda (5 milion) hanno poi convinto il management guidato da Gerry Cardinale a puntare forte su Zirzkee. Il quale, da parte sua, ha fatto sapere di gradire molto il trasferimento alla corte di Paulo Fonseca.

Strapparlo ai felsinei sarà relativamente semplice: basterà versare nelle casse dei rossoblù i 40 milioni stabiliti dalla clausola rescissoria. Ben più complicata, invece, si sta rivelando la trattativa con l’entourage del 23enne autore in questa stagione di 12 reti e 7 assist nelle 37 apparizioni tra campionato (34) e Coppa Italia (3). A mancare, finora, non è l’accordo relativo allo stipendio: per il classe 2001 è pronto un ingaggio da top player compreso tra i 4 e i 5 milioni.

Zirkzee ha deciso: già stabilito il suo futuro

Per produrre la fumata bianca auspicata dai tifosi va trovata l’intesa sulle commissioni da pagare a Joorabchian che, per chiudere l’affare, chiede almeno 15 milioni. Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe spingersi oltre quota 7. Le parti, a stretto giro di posta, torneranno a confrontarsi al fine di provare ad avvicinarsi e fare passi concreti verso la chiusura. Alla finestra, nel frattempo, si è piazzato il Manchester United che sogna di affiancare Zirkzee a Rasmus Hojlund.

L’offensiva inglese, però, non spaventa i rossoneri che puntano a concretizzare l’operazione il primo luglio (giorno in cui sarà possibile esercitare la clausola). Nell’ambiente regna un cauto ottimismo tuttavia, per cautelarsi, il club sta seguendo anche altri profili. I nomi, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, sono quelli di Artem Dovbyk del Girona e di Santiago Gimenez in forza al Feyenoord.