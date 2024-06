Arriva l’annuncio ufficiale, ora non ci sono più dubbi: affare col Milan

Un giocatore ha confermato la possibilità di trasferirsi in rossonero: potrebbe essere uno dei primi colpi del mercato estivo.

Poco meno di un anno fa il Milan ha comprato dieci nuovi giocatori e, anche se in numero inferiore, nella prossima campagna acquisti porterà diverse novità. Una di queste sarà l’ingaggio di un nuovo terzino destro.

Oggi nella squadra rossonera ci sono ben quattro calciatori che possono essere impiegati in quella posizione: Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Filippo Terracciano e Pierre Kalulu. Nonostante questa sovrabbondanza, c’è l’intenzione di intervenire. Chiaramente, ciò significherà lasciar partire almeno uno dei nomi citati. Terracciano è l’indiziato (possibile prestito), mentre Florenzi può restare come jolly per entrambe le fasce. Kalulu, invece, potrebbe essere schierato solo centrale da Paulo Fonseca. Calabria partirà solo se non verrà raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2025.

Milan, un terzino conferma l’ipotesi di passare in rossonero

In queste settimane si è spesso parlato di Emerson Royal come obiettivo del Milan. Uno dei suoi agenti, Stefano Castagna, era stato nella sede rossonera verso fine maggio. I contatti sono rimasti vivi e il brasiliano del Tottenham è uno dei terzini destri presi in considerazione dal club.

Intervistato sul canale YouTube del giornalista connazionale André Hernan, l’ex di Barcellona e Real Betis ha confermato l’interesse del Diavolo: “Non c’è ancora niente di definito. Sapere che il Milan è in contatto col Tottenham e che ha chiesto di me è molto gratificante, perché è una squadra in cui hanno giocato tanti brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa accadrà. Quella rossonera è una maglia molto importante e pesante. Sapere che una squadra del genere mi cerca mi rende felice“.

Emerson Royal ha confermato che non si tratta solo di indiscrezioni, il Milan si è davvero fatto avanti per lui. Giustamente, ha anche ammesso che non c’è nulla di definito ad oggi. Anche se lui è uno dei terzini presi in considerazione per rinforzare la squadra, non è l’unico nome nella lista della dirigenza.

Un altro profilo che piace è Tiago Santos, che Paulo Fonseca conosce benissimo per averlo allenato al Lille nella scorsa stagione. Il portoghese classe 2002 è molto promettente e potrebbe costare meno di 20 milioni di euro, che è la cifra che il Tottenham vorrebbe per Emerson Royal. Vedremo chi tra i due approderà a Milanello, senza escludere sorprese.