Arrivano conferme: colpo a sorpresa in attacco

Il Milan potrebbe sorprendere nel reparto offensivo: da non escludere l’arrivo di un centravanti già noto in Serie A.

Joshua Zirkzee è il principale obiettivo rossonero per sostituire Olivier Giroud, non è un segreto ormai. Anche se ha caratteristiche molto diverse, l’olandese è ritenuto il giusto innesto per far compiere un salto di qualità al reparto.

Il Milan ha deciso di investire i 40 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione del suo contratto. C’è anche l’accordo sullo stipendio e sembra essere la questione commissioni l’ultimo ostacolo dell’operazione. Attenzione all’interesse di società della Premier League come Arsenal e Manchester United, anche se il numero 9 del Bologna ha il Diavolo come sua priorità.

Ovviamente, non mancano profili alternativi a Zirkzee, e non è escluso che possano arrivare due centravanti alla corte del nuovo mister Paulo Fonseca. Negli ultimi giorni è emerso un nome nuovo per l’attacco: Tammy Abraham.

Tammy Abraham-Milan: pro e contro

L’inglese classe 1997 gioca nella Roma ed è considerato cedibile dal club giallorosso, che nel 2021 aveva investito la bellezza di 41 milioni per comprarlo dal Chelsea. Al Milan è stato offerto e ci sono valutazioni in corso, però al momento non c’è nessuna trattativa.

Abraham è un attaccante che conosce già la Serie A e nella sua prima stagione italiana aveva realizzato 27 gol e 5 assist in 53 presenze tra tutte le competizioni. Non avrebbe bisogno di un particolare adattamento, a differenza di colleghi che arrivano da campionati esteri. Alto 1,94 metri e dotato di una buona forza fisica, possiede anche una discreta tecnica. Non è una punta statica, si muove parecchio e gli piace attaccare la profondità, caratteristica molto gradita a Fonseca. Il cartellino costa circa 25 milioni, potrebbe non essere un brutto affare. A ottobre compirà 27 anni, quindi ha l’età e l’esperienza giusta.

Ovviamente, è difficile pensare ad Abraham come nuovo numero 9 titolare del Milan. Se fosse l’alternativa alla prima scelta, non sarebbe affatto male. Bisogna considerare che l’ex Chelsea ha avuto un gravissimo infortunio (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) nel giugno 2023 ed è tornato a disposizione solo verso metà marzo 2024. Un aspetto che non può essere sottovalutato. Da capire anche le sue pretese in termini di stipendio: oggi percepisce circa 4,5 milioni netti annui. Ha già delle richieste dalla Premier League: Aston Villa e Leicester le squadre più interessate. I Villans faranno la Champions e possono rappresentare una soluzione gradita, vista anche la presenza di Unai Emery in panchina. Un ritorno in Inghilterra potrebbe aiutarlo pure in ottica nazionale.