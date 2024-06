Il Milan può rimediare all’errore: via Tomori per finanziare il colpo

Il giocatore può arrivare dopo la cessione di Fikayo Tomori. L’inglese non è incedibile, il Milan ha già pronto il sostituto: il punto della situazione

Le attenzioni in questo calciomercato sono rivolte soprattutto alla punta centrale. Non è un segreto che l’obiettivo numero uno dell’estate del Milan è sicuramente Joshua Zirkzee, ma Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic si stanno muovendo anche per riuscire a mettere a segno altri colpi. Non è un segreto d’altronde che il Diavolo abbia intenzione di mettere a disposizione del nuovo allenatore, Paulo Fonseca, anche un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista.

I giocatori in entrata potrebbero, comunque, essere di più in base alle uscite. D’altronde in casa rossonera nessuno è davvero ritenuto incedibile. E’ evidente che per determinati calciatori servono offerte irrinunciabili: per Rafa Leao, ad esempio, il Milan pretende il pagamento della clausola rescissoria, ma per elementi come Theo Hernandez o Mike Maignan difficilmente si va sotto ad una valutazione di 100 milioni di euro.

Milan, addio Tomori: spazio a Calafiori

Ogni giocatore, evidentemente, ha una sua valutazione. Ce l’ha anche Fikayo Tomori, reduce da una stagione in chiaroscuro. L’inglese aveva iniziato alla grande, ma ha chiuso davvero male, mostrando a tutti quei limiti, legati soprattutto all’attenzione, che aveva mostrato già in passato. L’ex Chelsea è uno dei pilastri del Milan e si ripartirà da lui, ma se dovesse arrivare una proposta da almeno 40 milioni di euro verrebbe chiaramente presa in considerazione. Il centrale piace al Bayern Monaco, ma ha una buona considerazione soprattutto in Premier League. Negli ultimi giorni, non è un caso se sia fatto sotto il Newcastle, ma attenzione ad altre squadre che sono alla ricerca di un centrale. L’Arsenal o il Tottenham ad esempio potrebbero tornare alla carica per il giocatore.

Un eventuale addio di Tomori aprirebbe le porte ad un investimento importante in difesa da parte del Milan. Senza i soldi di una cessione difficilmente si andrà oltre ad un acquisto come Diogo Leite, che ha una valutazione sui 15 milioni di euro. Gli 40 milioni dell’inglese verrebbero chiaramente investiti per un difensore di piede mancino, che è la priorità in casa rossonera e il primo nome potrebbe diventare quel Calafiori, che il Milan avrebbe potuto prendere per pochi spiccioli la scorsa estate. Ora il Diavolo potrebbe rimediare a dei costi leggermente più alti, ma l’investimento, per quanto visto anche agli Europei potrebbe essere ripagato.