La decisione di Zirkzee scuote i tifosi, si complica tutto

Potrebbe esserci un nuovo rallentamento nell’operazione Zirkzee-Milan: ecco le ultime notizie sulla trattativa.

Il club rossonero sta lavorando da tempo all’acquisto di Joshua Zirkzee e spera di riuscire a finalizzarlo. L’olandese è reduce da una grande stagione con il Bologna e ha fatto vedere colpi da fuoriclasse, tanti tifosi sognano il suo arrivo.

Come abbiamo già detto altre volte, Zirkzee non è sicuramente un killer d’area di rigore, non è un 9 classico. È un attaccante a cui piace molto giocare fuori area, dove può sfruttare la sua tecnica e la sua imprevedibilità per creare pericoli agli avversari. È abile negli assist e in quest’ottica devono essere bravi gli esterni e i centrocampisti a sfruttare i palloni che l’ex Bayern Monaco è in grado di sfornare. Lui può certamente migliorare come finalizzatore ed essere più presente in area.

Zirkzee-Milan: gli ultimi aggiornamenti

Il Milan è pronto a investire i 40 milioni di euro della clausola di risoluzione, attivabile dal 1° luglio. Pronto anche un contratto importante per il giocatore, che a Milano guadagnerebbe 4-4,5 milioni netti a stagione. Da capire se verrà sciolto il nodo commissioni, dato che sembra esserci un po’ di distanza tra il club rossonero e Kia Joorabchian, manager che cura gli interessi dell’attaccante.

Secondo le ultime indiscrezioni, Zirkzee ha deciso di aspettare la fine dell’Europeo prima di concentrarsi sul suo futuro. In questo momento vuole essere focalizzato al 100% sull’impegno con la nazionale olandese, sperando che Ronald Koeman lo faccia debuttare e non lo lasci in panchina a guardare i compagni di squadra. Una volta terminata la competizione, prenderà una decisione definitiva.

Il Milan è una destinazione gradita, questo è certo, però senza un accordo totale tra Joorabchian e la società rossonera si possono aprire nuovi scenari. In Italia si è già parlato di un interesse della Juventus, ora allenata da Thiago Motta e che in caso di cessione pesante nel reparto offensivo potrebbe avere la disponibilità economica per fare l’operazione. E non bisogna dimenticare la Premier League, dove Arsenal e Manchester United sono le due squadre che hanno preso informazioni in queste settimane.

C’è anche il Bologna, che vorrebbe tenerlo per un altro anno e spera di convincerlo a rimanere. Oggi appare poco probabile una permanenza in maglia rossoblu, però ormai non ci si può sorprendere più di nulla nelle sessioni di calciomercato.