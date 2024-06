L’affare si chiude: arriva Castrovilli a zero, rinforzo a centrocampo

Colpaccio per il centrocampo: in arrivo l’ex stella della Fiorentina, ormai verso la scadenza di contratto, pronto a rilanciarsi definitivamente.

Il calciomercato estivo 2024 deve entrare ancora nel vivo. Moltissimi club italiani sono pronti a fare affari e compravendite per cercare di migliorare la propria rosa e incominciare nuovi progetti tecnici. Ma probabilmente le situazioni più calde si alimenteranno solo dopo la fine degli Europei, dove sono impegnati numerosissimi calciatori.

In attesa dei colpacci estivi, c’è un altro mercato che già in queste settimane sta facendo parlare di sé e potrebbe seriamente entrare nel vivo. Quello dei cosiddetti parametri zero, calciatori che appaiono destinati a lasciare le attuali squadre di appartenenza per scadenza imminente di contratto, così da poter scegliere liberamente un nuovo club in cui approdare per rilanciarsi.

Uno dei calciatori italiani pronto a svincolarsi e che sta facendo già parlare di sé in chiave mercato è senza dubbio Gaetano Castrovilli. Un talento assoluto che per varie vicissitudini non è mai riuscito ad esplodere del tutto, nonostante abbia fatto parte della rosa italiana che ha trionfato ad Euro 2020. Il centrocampista della Fiorentina vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno prossimo, senza ormai possibilità di rinnovare.

Affare Castrovilli a zero: tre club di Serie A lo vogliono

Dunque Castrovilli è un’occasione conveniente, ma non senza rischi. Va infatti ricordato che l’ormai ex numero 10 della Fiorentina è molto sensibile agli infortuni, avendone subiti diversi negli ultimi anni, anche piuttosto delicati. Il centrocampista nativo di Canosa di Puglia si è lesionato i legamenti del ginocchio per ben due volte, saltando circa un anno e mezzo di partite.

Nonostante ciò, ben tre squadre di Serie A sono pronte a sfidarsi per ottenere il sì di Castrovilli e dargli la chance di rilanciarsi come protagonista, visto che nel progetto futuro viola non sembra esserci spazio per lui. I club in questione sono Monza, Torino ed il neopromosso Como, tutte sulle tracce del calciatore pugliese.

Castrovilli non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro, forse sperando nell’inserimento di qualche società anche di maggior rilievo. Ma i progetti proposti da queste tre squadre appaiono tutti molto intriganti; il nuovo Toro di mister Vanoli potrebbe dargli un ruolo determinante da mezzala, così come il Monza di Nesta. Occhio però al Como di Fabregas, vera rivelazione dello scorso anno in B e pronto a costruire una rosa da massima serie.

In passato si era parlato anche di Milan, Roma e Napoli sulle tracce di Castrovilli, ma i tanti infortuni a lungo termine hanno fatto scemare l’attenzione delle big.