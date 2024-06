Quasi un’intera formazione da sfoltire: tutte le possibili cessioni

C’è un’intera squadra alla ricerca di sistemazione. Sono diversi i giocatori in esubero che sono solo di passaggio al Milan: ecco di chi si tratta

Sono davvero tanti i calciatori che il Milan dovrà riuscire a piazzare in questa lunga e calda estate. Il ‘pezzo’ più pregiato, Charles De Ketelaere, ha già trovato sistemazione. Nonostante la voglia di abbassare il prezzo, l’Atalanta lo ha poi riscattato alle condizioni concordate un anno fa.

Il Milan ha così incassato 27 milioni totali dalla sua cessione, 3 per il prestito, 24 per il riscatto, tra parte fissa e bonus maturati. Il prossimo dal quale si spera di incassa un buon gruzzoletto è Alexis Saelemaekers, che a sorpresa non è stato riscattato dal Bologna. Il cambio di allenatore ha cambiato i piani dei felsinei e il belga è tornato alla base. Il giocatore non rientra nei piani del Diavolo e farà nuovamente le valigie. Su di lui si registra l’interesse da parte della Juventus di quel Thiago Motta con cui si è esaltato.

Milan, tanti esuberi da piazzare: è un’intera squadra

Attenzione però anche a Torino e Atalanta. Ma come detto, i calciatori con le valigie in mano sono davvero diversi. Non avranno difficoltà a trovare squadra anche i giovani Daniel Maldini, Lorenzo Colombo e Marco Nasti. Il primo è seguito dall’Atalanta, dalla Lazio e dalla Roma. Serviranno almeno 10 milioni per dire addio a titolo definitivo al Diavolo. Gli altri due attaccanti, invece, possono lasciare in prestito: l’ex Monza piace al Torino, Nasti, invece, all’Empoli, oltre che al Frosinone.

Non sono certi di salutare, invece, Terracciano e Chaka Traore: l’italiano piace sempre ai granata, ma il Milan al massimo lo cederà con la formula del prestito. L’attaccante di rientro da Palermo inizierà ad allenarsi con Paulo Fonseca e poi potrebbe mettersi a disposizione di Daniele Bonera per l’Under 23. Dopo la buona stagione con l’Ascoli, infine, anche Vasquez non faticherà a trovare una nuova squadra dove giocare.

Sarà più complicato, invece, rimediare una sistemazione per Ballo-Toure e Origi, reduci da esperienze disastrose in Premier League. Non sarà un problema, infine, per Romero, che può andare via in prestito o a titolo definitivo se qualcuno dovesse presentarsi con un’offerta concreta, e Pellegrino. Per l’italo argentino si prospetta un ritorno in Argentina, o un nuovo prestito in Italia alla Sampdoria.