Scoppia il caos in F1, Hamilton incredulo: è bufera

Lewis Hamilton al centro di un bel problema in Formula 1, scoppia la bufera dopo un clamoroso annuncio: coinvolta anche la Mercedes

Il campione inglese si è ritrovato invischiato in una brutta situazione e ora deve tirarsene fuori. Nel paddock del Circus non si fa altro che parlare di questo, anche più del Gran Premio di Spagna a Barcellona. Cosa sta succedendo?

Succedono cose strane in Formula 1 e ultimamente il tutto parte sempre da mail anonime. Si perché l’Hornergate scoppiò proprio a causa di un messaggio contenente delle prove anonime riguardo il comportamento non adeguato tenute dal team principal britannico. Adesso a fare le spese delle nuova polemica è la Mercedes, riguardo ad un possibile sabotaggio di Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha firmato con la Ferrari ormai da mesi e nel 2025 si trasferirà a Maranello. Toto Wolff dovrebbe sostituirlo con Kimi Antonelli, provando a puntare sulla linea verde al fianco di George Russell.

Hamilton in questo avvio di campionato è apparso raramente brillante e spesso alle spalle del compagno di squadra. Qualche perplessità l’ha suscitata e ora sembra esserci la risposta a questi interrogativi. Le Frecce d’Argento stanno boicottando il campione inglese, come riportato dal sito del Daily Mail in queste ore, con articolo a firma di Jonathan McEvoy.

Il giornalista britannico ha infatti riferito di una mail, risalente al 10 giugno, inviata da fonte anonima a tutti i personaggi più influenti della F1, giornalisti e addetti ai lavori. Guarda caso lo stesso elenco a cui fu inviata la mail su Horner.

Hamilton sabotato dalla Mercedes, scoppia il caos in Formula 1: la Mercedes sotto accusa

In questa lettera elettronica si fa riferimento ad un dipendente della Mercedes che svela il piano di Toto Wolff di mettere in cattiva luce Hamilton, dopo il suo accordo con Ferrari. Hamilton, interpellato sull’argomento in Spagna, ha spiegato di non essere a conoscenza della mail, però qualcosa di strano c’è.

La Mercedes sta provando a rintracciare l’indirizzo IP da cui è partito il documento, escludendo per ora che si tratti di un suo dipendente, ma più probabilmente di un tifoso deluso.

Jonathan McEvoy ha inoltre svelato altri particolari provenienti da alcune confidenze suggerita da una “fonte vicina ai fatti”. Si parla di un sabotaggio sistematico della macchina di Lewis e di un trattamento non rispettoso nei confronti di un campione di questa portata. Tolto Bono (Peter Bonnington, ingegnere di pista di Hamilton) tutti gli starebbero remando contro. Addirittura si parla di “gomme fredde” montate appositamente per sabotarlo, cose veramente da film dell’orrore.