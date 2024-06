Versatilità e piede mancino: è l’obiettivo numero uno

Il Milan torna su un “vecchio” obiettivo: nuovo tentativo in corso per cercare di portarlo a Milanello nel calciomercato estivo.

Paulo Fonseca si aspetta rinforzi in ogni reparto per cercare di riportare al Milan a lottare per vincere lo Scudetto e ad essere protagonista in Champions League. Anche i tifosi hanno grandi aspettative per la campagna acquisti, dopo una stagione che è stata oggetto di tante critiche.

Si parla molto di attacco e centrocampo, però sarà interessante vedere anche cosa succederà in difesa. Innanzitutto se il club riuscirà a trattenere Mike Maignan e Theo Hernandez, due pilastri della squadra in questi anni. Poi bisognerà capire quale difensore centrale verrà comprato per sopperire alla partenza di Simon Kjaer. Vero che il danese non era più un titolarissimo nelle ultime stagioni, però un innesto di buon livello è necessario.

Difesa Milan, innesto dalla Premier League: nuovo tentativo

Il Milan è alla ricerca di un difensore mancino e che sa la cavi bene anche in impostazione. Non è un segreto che ci sia stato un sondaggio per Alessandro Buongiorno già nel mercato di gennaio, però il Torino non voleva venderlo e oggi chiede circa 40 milioni di euro. Non è un’operazione praticabile, la dirigenza guarda ad obiettivi meno costosi.

In questi giorni è rispuntato fuori il nome di Jakub Kiwior, “vecchio” pallino del Milan. Il 24enne polacco piaceva molto già quando giocava nello Spezia, però poi fu l’Arsenal nel gennaio 2023 ad assicurarselo con un investimento da circa 20 milioni di euro. Per Mikel Arteta non si tratta di un giocatore intoccabile, quindi può lasciare Londra.

Il Milan sta pensando a un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro, ma i Gunners vogliono cedere Kiwior solo a titolo definitivo e per una cifra superiore. Ad oggi, non ci sono le condizioni per un trasferimento del nazionale polacco a Milanello.

Da vedere se nel corso fella finestra estiva del calciomercato ci saranno sviluppi o se i rossoneri andranno su altri difensori. Ovviamente, non mancano le alternative. Per diverso tempo si è parlato di Maxence Lacroix, in scadenza a giugno 2025 con il Wolfsburg e acquistabile per circa 15 milioni. Ultimamente se ne parla meno, però è un giocatore che è stato seguito da Moncada e che non va scartato.