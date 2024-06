Addio Real Madrid per tornare in Italia: clamorosa idea Brahim Diaz

Il fantasista spagnolo potrebbe tornare visto il grande affollamento in avanti. Per Brahim Diaz la situazione è sempre più complicata

Non giocare e imporsi nel Real Madrid non è facile per nessuno. I Blancos, che hanno vinto LaLiga e la Champions League, con Carlo Ancelotti al comando, sono certamente la squadra più forte. E’ soprattutto il reparto offensivo a fare impressione. Un reparto offensivo che ha sopperito all’assenza di un centravanti come Benzema, come se nulla fosse. Il club spagnolo grazie all’intuizione del tecnico spagnolo si è affidato a Bellingham, che con l’aiuto di Vinicius e Rodrigo, ha tracciato il Real Madrid ai successi di cui abbiamo scritto.

Un attacco sensazionale che ha potuto usufruire anche dell’apporto di Jusulu, che tutti ricorderanno per essere risultato decisivo in semifinale di Champions League. Non possono essere dimenticate chiaramente Brahim Diaz, che nell’ultima stagione ha comunque giocato tanto, ben 44 partite, riuscendo a segnare 12 gol e realizzando 9 assist. Con la nuova stagione, però, la situazione per l’ex Milan si può decisamente complicare. Il talentino di Arda Guler sta per esplodere ed è chiaro che il prossimo anno potrà levargli spazio. Ma saranno soprattutto l’inserimento in rosa di Mbappe e del giovanissimo classe 2006 Endrick a complicare tutto. In avanti c’è davvero grande affollamento e ora ipotizzare un addio per Brahim Diaz non è così assurdo.

Niente Milan per Diaz: Roma o Fiorentina per il ritorno in Serie A

Lo spagnolo a Milano è stato benissimo, ha anche indossato la maglia numero dieci e considera la squadra rossonera una seconda casa. Ha tanti amici, come Theo Hernandez, ma in questo momento un ritorno al Milan appare davvero complicato per Brahim Diaz. Il Diavolo ha bisogno di una prima punta e sugli esterni ci sono già Chukwueze, Leao e Christian Pulisic, oltre che Okafor. Non sembra davvero esserci spazio per lo spagnolo e un ritorno ad un modulo con un trequartista classico non è in programma.

Brahim Diaz potrebbe comunque essere ancora in Serie A, magari per giocare in altre piazze. La Roma, ad esempio, potrebbe essere la giusta destinazione, soprattutto se i giallorossi dovessero perdere Paulo Dybala. L’ex rossonero sarebbe il suo sostituto perfetto. Un’altra ipotesi è rappresentata dalla Fiorentina. Diaz con gli schemi di Vincenzo Italiano potrebbe andare a nozze. Il prezzo non dovrebbe essere proibitivo. Il Real Madrid potrebbe, infatti, privarsene per 25/30 milioni di euro.