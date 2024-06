Come Zirkzee, il Milan lo compra con la clausola

E’ arrivato l’annuncio ufficiale: il calciatore è pronto a lasciare il suo club per 40 milioni di euro. Il Milan è avvertito: il punto della situazione

Joshua Zirkzee continua ad essere il primo nome sul taccuino del Milan per rafforzare l’attacco. Il Diavolo spera ancora di riuscire a mettere le mani sul centravanti del Bologna, con il quale ha raggiunto un accordo a 4,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni.

I rossoneri sono così pronti a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, ma servirà prima trovare l’accordo per le commissioni. La richiesta di 15 milioni da parte dell’entourage del giocatore è un ostacolo che non è stato superato, ma il Milan resta in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Dal primo luglio inizieremo a capire se qualche altra squadra si muoverà concretamente o se il club rossonero riuscirà a concretizzare un affare che porta avanti ormai da mesi. E’ evidente, però, che il Diavolo stia prendendo in considerazione anche altre piste. Il Milan resta concentrato e convinto di poter riuscire ad arrivare a dama, ma allo stesso tempo valuta le alternative. Sul taccuino di Geoffrey Moncada, d’altronde, ci sono parecchi nomi per rafforzare l’attacco e se dovesse saltare definitivamente Zirkzee non potrà non uscire da lì il nuovo centravanti del Milan.

Calciomercato Milan, Dovbyk come Zirkzee: servono 40 milioni

In questi giorni il tifoso ha visto arricchire la lista dei giocatori che piacciono ai rossoneri. Nessuno però sembra poter essere davvero un piano B dell’olandese, soprattutto per caratteristiche tecniche. Il Diavolo è pronto, dunque, a virare su un profilo completamente diverso come può essere Artem Dovbyk.

L’attaccante ucraino è reduce da una stagione davvero esaltante: con i suoi gol ha trascinato il Girona ad una storica qualificazione alla prossima Champions League. Il 27enne di Cherkasy ha segnato 25 reti e fornito 10 assist, giocando 41 partite, per un totale di oltre 2800 minuti.

Agli Europei, con la maglia della sua Nazionale, però, fino a questo momento ha deluso, non riuscendo a trovare la via del gol. Il valore di Dovbyk, però, non è certo calato e il Girona continua a ritenere il proprio giocatore incedibile. La conferma è arrivata dal direttore del club spagnolo, Quique Cárcel, che ha ammesso inoltre la presenza di una clausola rescissoria: “Non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni di euro… non puoi fare nulla, devi vendere”. Il prezzo del cartellino dell’attaccante ucraino è dunque identico a quello di Zirkzee.