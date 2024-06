Il Milan dice sì a 45 milioni: una colonna rossonera pronta all’addio

Tempo di addii in casa Milan con i rossoneri che sembrano pronti a salutare una colonna della propria squadra per 45 milioni.

Ufficializzato l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, per i rossoneri è tempo di costruire una nuova rosa da mettere a disposizione del tecnico portoghese.

Prima di chiudere colpi in entrata però, il Milan sa di dover chiudere una cessione eccellente che possa permettere al club di avere il denaro necessario per chiudere affari in entrata. L’intenzione del club, come affermato da Zlatan Ibrahimovic, è quella di trattenere i migliori in rosa con Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez che appaiono destinati a restare ancora a Milanello. Un’altra colonna della squadra però potrebbe essere ceduta per fare cassa con la società che ha fissato il prezzo a circa 45 milioni di euro.

Calciomercato Milan, rossoneri pronti a dire sì alla cessione per 45 milioni

Nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente l’interesse da parte del Newcastle per Tomori. Il centrale inglese piace molto ai bianconeri che sono alla ricerca di un nuovo centrale in vista della prossima stagione. Il Milan sarebbe pronto a dire sì al suo addio nel caso dovesse giungere una proposta da circa 45 milioni di euro.

L’ex Chelsea piace molto ai bianconeri che, dopo aver chiuso un anno fa l’affare Tonali con il Milan, sono pronti ad una nuova trattativa con i rossoneri per cercare di assicurarsi anche il difensore. Salutato Kjaer, giunto ormai alla scadenza del contratto, il club potrebbe quindi trovarsi con la necessità di acquistare due nuovi centrali in sede di mercato nel caso in cui il Newcastle dovesse soddisfare le richieste economiche per Tomori.

L’obiettivo principale resta sempre Alessandro Buongiorno, sul quale però è forte la concorrenza del Napoli di Antonio Conte. La richiesta da circa 45 milioni di euro fatta dal Torino per il giocatore della nazionale italiana però spaventa i club interessati che al momento hanno fermato le trattative per il classe 1999. La stessa valutazione viene fatta dal Bologna per Riccardo Calafiori sul quale c’è da tempo la Juventus che vorrebbe provare a chiudere il colpo inserendo almeno una contropartita tecnica.

Nonostante gli interessamenti giunti dalla Premier League e dalla Bundesliga appare invece destinato a restare Malick Thiaw. Il centrale classe 2001 non ha vissuto una delle sue migliori stagioni soprattutto per via del lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco. Paulo Fonseca sembra però voler puntare sull’ex Schalke 04 in vista della prossima stagione bloccando, almeno al momento, la sua cessione.