Milan, una strana coppia si ricompone: Gattuso lo ritrova in Croazia

Gattuso ha sorpreso tanti accettando di allenare nel campionato croato: in questa nuova esperienza ritrova anche un altro ex Milan.

La carriera da allenatore di Gennaro Gattuso non sta decollando in questi anni. Dopo la fine dell’avventura al Napoli, è stato esonerato prima dal Valencia e poi dal Marsiglia. Per vari motivi in entrambe le piazze non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Ora ha scelto di ripartire dalla Croazia.

Sembrava molto vicino al trasferimento nella Saudi Pro League, il suo accordo con l’Al Taawoun veniva dato per fatto nel mese di maggio. Poi la firma non si è concretizzata e, praticamente all’improvviso, il 12 giugno è arrivata la notizia del suo passaggio all’Hajduk Spalato. Non c’erano stati rumors su questa possibilità nei giorni precedenti, quindi è stato sorprendente leggere l’annuncio ufficio del club croato.

Gattuso all’Hajduk Spalato: c’è un altro ex Milan

Nell’ultima SuperSport HNL, il massimo campionato della Croazia, l’Hajduk Spalato è arrivato terzo in classifica. Ha incassato 14 punti di distacco dei campioni della Dinamo Zagabria e 6 anche dal Rijeka. La stagione 2023/2024 era iniziata con Mislav Karoglan in panchina, però l’8 aprile il bosniaco ha risolto il contratto con la dirigenza a a causa dei risultati negativi. La squadra era stata affidata al vice Jure Ivankovic, poi non confermato.

A fine maggio è stato annunciato Nikola Kalinic come nuovo direttore sportivo e l’ex attaccante ha voluto un nome a guidare il progetto tecnico. Lui e Gattuso si sono conosciuti nella stagione 2017/2018, quando entrambi erano al Milan. Il croato era stato il grande colpo per l’attacco, però fu una grossa delusione in termini di rendimento e dopo un solo anno fu venduto all’Atletico Madrid. Invece, Rino aveva iniziato da tecnico della Primavera e poi subentrò all’esonerato Vincenzo Montella. È rimasto sulla panchina rossonera fino alla stagione 2018/2019, senza vincere trofei e senza qualificazioni in Champions League.

Ora i due si ritrovano assieme in questa nuova esperienza all’Hajduk Spalato, che già in passato ha avuto tecnici italiani: Edi Reja e Paolo Tramezzani. L’obiettivo è tornare a vincere il campionato e sarà interessante vedere che tipo di calciomercato farà il club. Nei giorni scorsi ci sono stati rumors persino su Edin Dzeko, che potrebbe lasciare il Fenerbahce dopo una stagione positiva trascorsa in Turchia. Sarebbe un super colpo.