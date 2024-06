No secco all’offerta del Milan: servono più soldi per comprarlo

Dalla Francia è arrivato il no secco all’offerta del Milan, ritenuta bassa da parte del club transalpino. Il Diavolo è chiamato a rilanciare

Non arrivano buone notizie dalla Francia. Il Milan si è visto rifiutare l’ultima offerta presentata per l’attaccante. Il club del giocatore vuole molto di più. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic provano dunque a mettere a segno i primi colpi, ma al momento senza successo.

Il club rossonero – non è certo un segreto – non farà alcuna rivoluzione come successo lo scorso anno, ma provare a mettere le mani su un giocatore per reparto. Così oltre al centravanti, per sostituire Olivier Giroud, che è la priorità arriveranno sicuramente un mediano, capace di dare una mano all’attacco, un centrale e un terzino destro. Il Milan ha dunque le idee chiare, ma è evidente che gli acquisti potrebbero essere di più. Molto dipenderà chiaramente anche dalle possibili cessioni e dalle opportunità che i mercato presenterà. In questi giorni, ad esempio, si è parlato tanto di un possibile arrivo a Milano di Memphis Depay. L’attaccante olandese è ritenuta un’occasione, visto che dal primo luglio sarà senza contratto. Può essere un jolly d’esperienza per l’attacco di Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan, missione a Digione: offerta per Irié

Lo scouting guidato da Goeoffrey Moncada è comunque a lavoro in giro per l’Europa alla ricerca di giovani calciatori su cui puntare. Si guarda chiaramente tanto in Francia, tra campionati minori e giovanili. Così il Milan ha messo gli occhi su Cyriaque Irié. Il talento classe 2005 del Burkina Faso si è messo in mostra nella Serie C francese, lo Championnat National, collezionando venticinque presenze e sei gol.

Si tratta di un attaccante mancino, che nel corso della stagione che si è conclusa, ha giocato sia da prima punta che da esterno offensivo. Irié, messo al corrente dell’interessamento da parte del Milan, spingerebbe per sbarcare in Italia, ma il Dijon – come scrive L’Equipe – ha rifiutato un’offerta da 3 milioni di euro, ritenuta troppo bassa. Il Diavolo, dunque, affidandosi al fiuto di Geoffrey Moncada, torna a guardare in Francia. Quella Francia da dove il Milan ha acquistato diversi giocatori e da dove potrebbe acquistarne anche altri. Oggi il nome più caldo è sicuramente quello di Fofana, talento del Monaco, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, che potrebbe lasciare il Principato per 20-25 milioni di euro.