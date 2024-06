Ritorno di fiamma: il difensore arriva in saldo dal Barcellona

Il Milan non acquisterà solamente il centravanti. Sono diversi gli obiettivi del Diavolo e tra questi c’è anche un difensore centrale. Il colpo può arrivare dal Barcellona

Sarà un’estate calda per il calciomercato del Milan. Il club rossonero non ha ancora messo a segno alcun colpo, ma dal primo luglio si apriranno le danze. L’obiettivo numero uno – non è più un segreto – è l’acquisto di un centravanti, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud.

Sul taccuino di Geoffrey Moncada ci sono parecchi nomi, ma l’idea più calda è sempre quella che porta a Joshua Zirkzee. Bisogna pazientare ancora qualche giorno per capire se l’affare potrà effettivamente andare in porto o se bisognerà virare su altri giocatori. Ma il Milan dovrà mettere a segno anche altri colpi. La rosa rossonera va puntellata, nessuna rivoluzione come la scorsa estate, ma almeno un colpo per reparto.

Così oltre al bomber, il nuovo tecnico, Paulo Fonseca, si aspetta anche un terzino destro, un centrale e un mediano. Per quanto riguarda il difensore, l’idea continua ad essere quella che ci ha accompagnato lungo tutto il mercato invernale: serve un calciatore di piede mancino, come Alessandro Buongiorno. Il giocatore del Torino non è del tutto sparito dal taccuino del Diavolo, ma la richiesta di 50 milioni da parte di Urbano Cairo è considerata troppo alta.

Milan, ritorno di fiamma: Lenglet ancora nel mirino

Si stanno così valutando altri profili, che in realtà sono seguiti dal Milan da tempo, come Kiwior dell’Arsenal. Negli ultimi giorni ha poi guadagnato terreno Diogo Leite dell’Union Berlin. Tutti hanno in comune l’essere mancini, come un giocatore che potrebbe presto tornare di moda, quel Clement Lenglet che è stato vicinissimo a vestire il rossonero durante il calciomercato di gennaio.

L’Aston Villa, però, come tutti ricorderanno, ha stoppato il trasferimento, ritenendo indispensabile per la propria squadra il calciatore. Il francese, che ha compiuto 29 anni lo scorso 17 giugno, dal primo luglio lascerà l’Inghilterra e l’Aston Villa per far ritorno al Barcellona dopo il prestito.

Alla fine in Premier League ha giocato 14 partite, per poco più di mille minuti, accumulati soprattutto tra fine dicembre e marzo, per via della grande emergenza difensiva dell’Aston Villa. Per Lenglet al Barcellona, però, non ci sarà spazio. I blaugrana così sono pronti a rimetterlo sul mercato: l’addio alla Spagna può arrivare nuovamente in prestito o per una cifra sicuramente inferiore ai dieci milioni di euro.